Germania, chiamata a sorpresa per il 27enne Stach: "Non me l'aspettavo affatto"

Il commissario tecnico della Germania, Julian Nagelsmann, ha convocato Anton Stach, difensore 27enne in forza al Leeds United (che ha soltanto 2 presenze con la maglia della sua nazionale), per le partite amichevoli contro Svizzera e Ghana. Il giocatore ha espresso la sua soddisfazione ai microfoni di Sky Sport, in Germania.

Queste le sue parole: "Julian Nagelsmann mi ha chiamato. Ero a casa e non me l'aspettavo affatto. È stata una sensazione meravigliosa quando mi ha detto al telefono che ultimamente stavo giocando bene e che avrei avuto l'opportunità di dimostrare il mio valore. Mi ha detto di non mettermi pressione, di non pensarci troppo, di giocare e divertirmi. È stato, ovviamente, molto emozionante. C'era anche mia moglie e un caro amico, quindi è stato un momento davvero speciale. Soprattutto perché era passato tanto tempo dall'ultima volta che ero stato coinvolto in una partita. Naturalmente, quel giorno avevo un sorriso enorme stampato in faccia".