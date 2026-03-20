Arteta-Guardiola in finale di Carabao Cup: "L'allievo supera il maestro? No, mi ispiro a lui"

L'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta, nella conferenza stampa di presentazione della finale di Carabao Cup ha parlato anche del suo rapporto con Pep Guardiola. I due hanno lavorato assieme al Manchester City ed ora si sfideranno in finale del torneo. Alla domanda se con Pep l'apprendista diventi poi il maestro, Arteta ha risposto schivando il tiro, ma rilanciando in merito al grande rapporto che li lega.

Queste le sue parole: "L'allievo supera il maestro? Non si tratta di questo. In questa professione, si impara e ci si evolve costantemente. Ho avuto l'incredibile privilegio di imparare da Pep e dal suo staff. Questo fa ancora parte di me, e significa che ancora so che bisogna evolvere in modo positivo". In merito al fatto che i due si siano separati nonostante questo grande rapporto, ha aggiunto: "Doveva succedere! Lui è a Manchester, io sono a Londra. Da parte mia, i sentimenti non sono cambiati affatto".

Sul fatto di riuscire ancora a frequentarsi fuori dal campo, racconta: "Non stiamo mai insieme, non riusciamo a passare del tempo insieme. È importante nella nostra relazione, ma non è la cosa più importante. Il tempo trascorso insieme, quello che ha fatto per me, l'ispirazione che è stato fin da quando ero più giovane, questo non cambierà mai".