Chelsea, accordo storico con il River Plate: corsia preferenziale per i nuovi talenti

Accordo storico fra il Chelsea ed il River Plate, club che storicamente lancia moltissimi talenti che poi si affermano in Europa. Da quando Todd Boehly e Behdad Eghbali hanno preso il controllo del Chelsea, il club ha puntato con decisione a rafforzare la propria presenza a livello internazionale, puntando molto sullo scouting. Dopo aver acquisito lo Strasburgo tramite il gruppo BlueCo, i londinesi sono ora vicini a chiudere un accordo di grande rilievo con una società sudamericana. Secondo ESPN Argentina, il Chelsea e il River Plate stanno portando avanti negoziati avanzati per costruire una collaborazione strategica duratura.

Il progetto ruota soprattutto attorno allo sviluppo e alla circolazione dei giovani talenti. L’idea è permettere ai prospetti più interessanti del River Plate di approdare con più facilità in Europa, entrando nel sistema del Chelsea. Da lì potrebbero puntare alla prima squadra oppure accumulare esperienza in prestito allo Strasburgo. Allo stesso tempo, il club inglese avrebbe una corsia preferenziale sui giocatori argentini, con la possibilità di pareggiare eventuali offerte di altri club.

Le basi di questa possibile intesa nascono da un’operazione recente di mercato che ha coinvolto Kendry Páez. Il giovane talento ecuadoriano, di proprietà del Chelsea, era inizialmente stato mandato allo Strasburgo, dove però ha trovato poco spazio. Per questo motivo il club inglese ha deciso di interrompere quell’esperienza e trasferirlo al River Plate, con l’obiettivo di garantirgli maggiore continuità sotto la guida di Eduardo Coudet.