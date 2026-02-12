Inghilterra, Tuchel aggiorna su Bellingham: "Corsa contro il tempo per marzo. Il Real è cauto"

Il commissario tecnico dell'Inghilterra, Thomas Tuchel, ha ammesso che il tempo stringe per Jude Bellingham in vista delle amichevoli di marzo contro Uruguay e Giappone. Il fuoriclasse del Real Madrid ha riportato una lesione al bicipite femorale durante la sfida contro il Rayo Vallecano all'inizio del mese e inizialmente si prevedeva uno stop di circa 4 settimane, ma la prognosi è peggiorata e potrebbe sforare oltre 2-3 mesi. Esattamente match che aiuterebbero per il rodaggio in vista del Mondiale in estate.

Tuchel, che ha appena rinnovato il contratto fino a Euro 2028, ha commentato la situazione di Bellingham a margine del sorteggio di Nations League dei Tre Leoni con Spagna, Croazia e Repubblica Ceca: "Il club (il Real Madrid, ndr) è un po' più cauto riguardo ai tempi di recupero", ha dichiarato il CT Tuchel. "Jude sta spingendo molto e, conoscendolo, è determinato e super professionale. Farà di tutto per essere con noi a marzo. Siamo in contatto costante e gli auguriamo il meglio. Faremo tutto il possibile per sostenerlo, ma è una piccola corsa contro il tempo. Personalmente sono ottimista, ma non ne ho la certezza", le parole riprese da TNT Sports.

Un commento invece sul sorteggio in Nations League: "È una griglia di partenza di tutto rispetto. Partite difficili e molto competitive, esattamente ciò di cui abbiamo bisogno per prepararci agli Europei in casa. Sapevamo che partendo dalla Fascia 3 avremmo trovato avversari forti. Vogliamo competere nella Lega A contro i migliori per vedere a che punto siamo. Puntiamo alle semifinali e alla finale, come in ogni competizione in cui giochiamo".