Un tennager ai Mondiali? Tuchel: "Sì, potrei chiamare Dowman: talento straordinario"

Il commissario tecnico dell'Inghilterra, Thomas Tuchel, ha affermato che Max Dowman potrebbe partecipare ai Mondiali con l'Inghilterra quest'estate, ma che non c'è "bisogno" di convocarlo ora. Dowman è diventato il più giovane marcatore di sempre della Premier League nella vittoria dell'Arsenal contro l'Everton e, a soli 16 anni, potrebbe essere convocato in nazionale.

"Si è messo in luce con questo gol fantastico contro l'Everton!" ha riconosciuto Tuchel nella conferenza stampa tenuta per annunciare i convocati per le amichevoli di marzo. Per poi aggiungere: "È chiaramente in competizione per esserci, un talento fantastico e straordinario per la sua età, non c'è dubbio. Tutti quelli che mi parlano di Max lo elogiano e lo riempiono di complimenti".

Ma come mai non è stato chiamato subito? Così il tecnico: "Al momento, lui si trova in una buona posizione per lottare per un posto da titolare all'Arsenal. Abbiamo sempre la possibilità di convocarlo, magari per i Mondiali. La cosa importante con i giovani giocatori è mantenere vivo lo slancio e l'entusiasmo. Hanno una grande dose di audacia. Non c'è bisogno di chiamarlo ora e aumentare la pressione e il clamore che ne consegue, ma abbiamo tutte le opzioni a disposizione".

Tuchel ha poi spiegato: "La realtà è che anche lui compete per un posto da titolare, non è un titolare fisso dell'Arsenal. Penso che si trovi in un ambiente fantastico, il migliore possibile. Un club competitivo, un club stabile, dove il lavoro di squadra è la regola numero uno. È così che si gioca e ci si comporta. È così che impara dai migliori, nel miglior ambiente possibile".