Ufficiale A novembre ha esordito in Eredivisie, ora il nipote di Seedorf si trasferisce al Telstar

Il Telstar annuncia un innesto offensivo e punta sul futuro assicurandosi le prestazioni di Jelani Seedorf. L’attaccante olandese di 21 anni arriva a titolo definitivo dallo Sparta Rotterdam e ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al giugno 2028, segnale chiaro della fiducia riposta nel suo potenziale.

Cresciuto calcisticamente nei Paesi Bassi, il nipote di Clarence Seedorf ha completato il proprio percorso di formazione nel vivaio dello Sparta, dove nelle ultime stagioni ha maturato esperienza con la squadra riserve. Con la maglia dello Jong Sparta Rotterdam, impegnato nella Tweede Divisie, il giovane attaccante si è messo in luce con numeri importanti: 13 gol in 17 presenze, statistiche che testimoniano fiuto del gol e continuità sotto porta. In questa stagione è arrivato anche il debutto in Eredivisie (pochi minuti contro l'AZ).

Profilo moderno, dotato di buona struttura fisica e interessanti qualità tecniche, Seedorf rappresenta un investimento in linea con la strategia sportiva del Telstar, da tempo orientata alla valorizzazione di giovani talenti in un contesto stabile e favorevole alla crescita. Il club vede in lui un giocatore capace di svilupparsi ulteriormente e di diventare, nel medio periodo, una risorsa concreta per la prima squadra.

A confermare l’importanza dell’operazione è anche il direttore tecnico Peter Hofstede, che ha sottolineato come Seedorf fosse da tempo nel mirino della società: "È un giocatore che seguiamo da molto. Si adatta bene alla nostra idea di gioco e qui avrà l’opportunità di crescere e migliorarsi".