Champions League, tutte le formazioni ufficiali: chance Ruggeri, De Zerbi assalta l'Union SG

Oltre alle sfide dell'Inter contro il Liverpool e dell'Atalanta contro il Chelsea, ci sono cinque partite in programma stasera alle 21 nella serata di Champions League. Da Monaco-Galatasaray a Union SG-Marsiglia, da PSV-Atletico Madrid a Barcellona-Eintracht, fino a Tottenham-Slavia Praga, ecco di seguito le formazioni ufficiali delle partite. Fra gli italiani spazio a Ruggeri nell'Atletico Madrid contro il PSV, così come al solito Vicario nel Tottenham contro lo Slavia Praga. De Zerbi schiera Greenwood, Aubameyang e Paixao per assaltare l'Union SG.

Le formazioni ufficiali di Monaco-Galatasaray

Monaco: Hradecky; Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Akliouche, Minamino, Golovin; Balogun. Allenatore: Sebastien Pocognoli.

Galatasaray: Ugurcan Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Gabriel Sara; Sane, Gundogan, Yilmaz; Osimhen. Allenatore: Okan Buruk.

Le formazioni ufficiali di Union SG-Marsiglia

Union SG (4-3-3): Scherpen; Khalaili, Mac Allister, Burgess, Leysen; Van de Perre, Zorgane, Schoofs; Niang, Rodriguez, Florucz. Allenatore: David Hubert.

Marsiglia (4-3-3): Rulli; Weah, Murillo, Aguerd, Emerson; Vermeeren, Hojbjerg, O'Riley; Greenwood, Aubameyang, Paixao. Allenatore: Roberto De Zerbi.

Le formazioni ufficiali di PSV-Atletico Madrid

PSV Eindhoven (4-3-3): Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Saibari, Mauro Junior, Veerman; Wanner, Til, Driouech. Allenatore: Peter Bosz.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Rugggeri; Simeone, Koke, Barrios, Nico Gonzalez; Sorloth, Julian Alvarez. Allenatore: Diego Simeone.

Le formazioni ufficiali di Barcellona-Eintracht

Barcellona:J oan Garcia; Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Balde; Eric Garcia, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Lewandowski. Allenatore: Hansi Flick.

Eintracht: Zetterer; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Doan, Larsson, Gotze, Shiri, Chaibi; Knaff. Allenatore: Dino Toppmoller.

Le formazioni ufficiali di Tottenham-Slavia Praga

Tottenham (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Joao Palhinha, Gray; Kudus, Simons, Odobert; Richarlison. Allenatore: Thomas Frank.

Slavia Praga (4-5-1): Stanek; Holes, Chaloupek, Ogbu, Zima; Doudera, Moses, Provod, Sadilek, Sanyang; Ghytil. Allenatore: Jindrich Trpisovsky.

CLASSIFICA:

1 Arsenal 15 (+13)

2 PSG 12 (+11)

3 Bayern 12 (+9)

4 Inter 12 (+9)

5 Real Madrid 12 (+7)

6 Dortmund 10 (+6)

7 Chelsea 10 (+6)

8 Sporting 10 (+6)

9 Manchester City 10 (+5)

10 Atalanta 10 (+1)

11 Newcastle 9 (+7)

12 Atl. Madrid 9 (+2)

13 Liverpool 9 (+2)

14 Galatasaray 9 (+1)

15 PSV 8 (+5)

16 Tottenham 8 (+3)

17 Leverkusen 8 (-2)

18 Barcellona 7 (+2)

19 Qarabag 7 (-1)

20 Napoli 7 (-3)

21 Marsiglia 6 (+2)

22 Juventus 6 (0)

23 Monaco 6 (-2)

24 Pafos 6 (-3)

25 Royale Union SG 6 (-7)

26 Olympiakos 5 (-7)*

27 Club Brugge 4 (-5)

28 Ath. Bilbao 4 (-5)

29 Francoforte 4 (-7)

30 FC Copenhagen 4 (-7)

31 Benfica 3 (-4)

32 Slavia Praga 3 (-6)

33 Bodo/Glimt 2 (-4)

34 Villarreal 1 (-8)

35 Kairat Almaty 1 (-11)*

36 Ajax 0 (-15)

*Una partita giocata in più

16.30 Kairat-Olympiacos 0-1

18.45 Bayern-Sporting SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Inter-Liverpool - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Atalanta-Chelsea - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Barcellona-Eintracht Francoforte - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Tottenham-Slavia Praga - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 PSG-Atletico Madrid - SKY SPORT (canale 256) e NOW

21.00 Union SG-Marsiglia - SKY SPORT (canale 257) e NOW

21.00 Monaco-Galatasaray - SKY SPORT (canale 258) e NOW