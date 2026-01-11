Manchester United irriconoscibile: fuori da FA Cup e Carabao Cup nella stessa stagione

Non c'è fine al peggio per il Manchester United, ancora peggio con l'inizio dell'anno nuovo. Dall'esonero di Ruben Amorim alla nomina di Darren Fletcher per correre ai ripari, in attesa di individuare il profilo indicato come successore in panchina, i Red Devils non hanno mai ottenuto una vittoria nelle 3 partite disputate nel 2026. Con la striscia negativa allungata a 4 prendendo in esame l'1-1 deludente col Leeds in Premier League.

Ma oggi lo United è uscito pure malconcio dall'incrocio con il Brighton ai trentaduesimi di FA Cup, incassando una sconfitta (2-1) e l'eliminazione in casa propria, a Old Trafford. Nuvole nere e aria pesante dalle parti di Manchester, con una statistica preoccupante per i tifosi dei Red Devils.

Infatti, il Manchester United è stato eliminato sia dalla FA Cup sia dalla Carabao Cup già nel loro primo turno nella stessa stagione per la prima volta dalla stagione 1981-82. Fatale il ko di oggi contro il Brighton, mentre lo scorso 27 agosto è uscito ai rigori contro il Grimsby Town (squadra di Serie D inglese). Un dato che rende irriconoscibile il club prestigioso con sede a Old Trafford, distante galassie e anni luce dall'era gloriosa di Sir Alex Ferguson.

Diogo Dalot, terzino del Manchester United, ha commentato così l'eliminazione ai microfoni di TNT Sports nel post-partita dal campo di Old Trafford: "Abbiamo creato abbastanza per vincere la partita, ad essere onesti. Poi il cartellino rosso ci ha messo in svantaggio perché negli ultimi momenti stavamo dominando sul Brighton. Nel complesso siamo molto delusi perché volevamo passare il turno. Tutti i ragazzi hanno continuato a cercare spazi, come ho detto, siamo davvero delusi perché penso che meritassimo di vincere. Cambio allenatore? È davvero difficile. È sempre un periodo in cui bisogna trovare modi per risolvere i problemi molto rapidamente. Dobbiamo adattarci e andare avanti".