Che sfortuna per Safonov! Scavalcato Chevalier ma mano fratturata: 5-6 settimane di stop

Matvey Safonov, protagonista indiscusso della finale della Coppa Intercontinentale vinta dal PSG contro il Flamengo grazie a quattro parate decisive ai rigori, dovrà restare lontano dai campi più a lungo del previsto. Il portiere russo, 26 anni, si è infatti fratturato la mano sinistra durante lo stesso match. Inizialmente si parlava di 3-4 settimane di stop, ma secondo le ultime stime de L’Équipe, potrebbe tornare disponibile solo tra cinque e sei settimane, quindi non prima dell’inizio di febbraio.

Il portiere ha già ripreso gli allenamenti, limitandosi però a esercizi senza l’uso della mano infortunata. Durante la sua assenza, Renato Marin ha difeso i pali nel 32° di finale di Coppa di Francia vinto 4-0 contro il Fontenay-le-Comte. Per il prossimo impegno, il derby contro il Paris FC, Lucas Chevalier tornerà titolare: il francese era stato costretto a saltare alcune gare per un infortunio alla caviglia, ma il recupero è completo, e il tecnico Luis Enrique potrà contare su di lui per guidare la squadra.

Il PSG dovrà comunque fare i conti con altre assenze: Achraf Hakimi, Ibrahim Mbaye (per la Coppa d’Africa), Kang-in Lee e Quentin Ndjantou non saranno a disposizione. In compenso, Stanley Nsoki continua il suo percorso di inserimento nel gruppo professionistico, impressionando lo staff per tecnica, velocità e capacità di dribbling.

Nonostante gli infortuni, l’ambiente parigino resta positivo. Dopo nove giorni di pausa durante la sosta, il morale della squadra è alto e le sessioni di allenamento procedono regolarmente. Come sottolinea il club, "quando uno si infortuna, l’altro ha l’opportunità di giocare", evidenziando la profondità della rosa e la capacità del PSG di affrontare le difficoltà stagionali senza perdere competitività. In attesa del rientro di Safonov, il PSG dovrà gestire la seconda parte di stagione con equilibrio, affidandosi all’esperienza e alla qualità dei portieri a disposizione.