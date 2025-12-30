Chelsea-Bournemouth, le formazioni ufficiali: torna Estevao, Jimenez sempre più certezza

La Premier League non si ferma mai e questa sera dà inizio alla 19a giornata. Sono state svelate le formazioni ufficiali di Chelsea-Bournemouth, uno dei sei match previsti questa sera. Maresca cambia circa metà della squadra che ha perso 2-1 in casa contro l’Aston Villa: Cucurella era in dubbio per infortunio e non ce la fa, Delap ed Estevao tornano dal primo minuto e sostituiscono João Pedro e Pedro Neto in attacco.

Il Bournemouth di Iraola effettua 6 cambi dopo la sconfitta per 4-1 contro il Brentford: presenza fissa e titolare l'uomo di mercato Semenyo, sempre più vicino all'approdo al Manchester City. Ancora una volta dal primo minuto anche Jimenez, in prestito dal Milan con obbligo di riscatto a 18,5 milioni se (se partirà titolare nel 50% delle gare): fino ad ora ha disputato 14 gare tra tutte le competizioni con le Cherries.

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Acheampong, Caicedo, Fernandez, Palmer, Estevao, Garnacho, Delap.

A disposizione: Jorgensen, Adarabioyo, Badiashile, Neto, Gittens, Santos, Pedro, James, Buonanotte.

Allenatore: Maresca.

Bournemouth (4-3-3): Petrovic, Truffert, Senesi, Hill, Jimenez, Scott, Brooks, Tavernier, Semenyo, Kluivert, Evanilson.

A disposizione: Dennis, Araujo, Soler, Smith, Diakite, Adli, Kroupi, Unal, Rees-Dottin.

Allenatore: Iraola.

19a giornata, programma completo

Burnley - Newcastle

Chelsea - Bournemouth

Nottingham - Everton

West Ham - Brighton

Arsenal - Aston Villa

Manchester United - Wolverhampton

Crystal Palace - Fulham

Liverpool - Leeds

Brentford - Tottenham

Sunderland - Manchester City

Classifica

1. Arsenal 42 punti

2. Manchester City 40

3. Aston Villa 49

4. Liverpool 32

5. Chelsea 29

6. Manchester United 29

7. Sunderland 28

8. Brentford 26

9. Crystal Palace 26

10. Fulham 26

11. Tottenham 25

12. Everton 25

13. Brighton 24

14. Newcastle 23

15. Bournemouth 22

16. Leeds 20

17. Nottingham Forest 18

18. West Ham 13

19. Burnley 12

20. Wolverhampton 2