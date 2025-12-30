Ronaldo fa 957, ma non basta: doppio Wijnaldum, Al Nassr rimontato. Occhio a Inzaghi

Cristiano Ronaldo e Joao Felix non sono bastati all'Al-Nassr questa volta. L'ex centrocampista del Liverpool Georginio Wijnaldum ha rubato la scena con una doppietta incredibile, consentendo all'Al-Ettifaq di pareggiare 2-2 contro la capolista di Saudi Pro League e interrompendo la serie di 10 vittorie consecutive della squadra di CR7 in campionato.

Piccola gioia a parte per Ronaldo, che ha aggiornato il pallottoliere a 957 gol segnati in carriera con una rete fortunosa, visto che il tiro di Felix è stato deviato dalla sua schiena ed è finito in rete. Ma l'esultanza forgiata alla SIUM non gliel'ha tolta nessuno, dopo essersi recato alla bandierina per festeggiare. Prima della delusione del pareggio. Ora Simone Inzaghi si sfrega le mani: l'ex allenatore dell'Inter e l'Al Hilal possono accorciare a -2 dalla vetta per la prima volta. Avvicinandosi all'Al Nassr solamente in caso di successo domani contro l'Al Kholood.

Classifica aggiornata

1. Al Nassr 31 punti

2. Al Taawon 28

3. Al Hilal 26*

4. Al Ahli 22

5. Al Qadsiah 18*

6. Al Ittihad 17*

7. NEOM SC 17*

8. Al Ettifaq 16

9. Al Khaleej 14

10. Al Hazem 13

11. Al Fayha 12

12. Al Fateh 11

13. Al Kholood 9*

14. Damac 9

15. Al Shabab 8*

16. Al Riyadh 8

17. Al Okhdood 5

18. Al Najma 1