Chelsea, un terzetto per la panchina: Iraola, Marco Silva e Alonso i nomi più gettonati

Il Chelsea ha già avviato le grandi manovre per la panchina della prossima stagione. Con l'addio di Liam Rosenior all'orizzonte, la dirigenza dei Blues ha inserito i nomi di Andoni Iraola, Marco Silva e Xabi Alonso nella lista dei potenziali eredi. I primi due conoscono benissimo l'ambiente Premier da tecnici, mentre l'ex Real e Bayer Leverkusen ha fatto grandi cose da giocatore in UK, con la maglia del Liverpool, evidenzia oggi Sky Sports UK.

Scelta diametralmente opposto rispetto a Maresca

Il club londinese sembra aver imparato la lezione del 2024: all'epoca la scelta ricadde su Enzo Maresca, che insieme a Kieran McKenna rappresentava una scommessa priva di esperienza in Premier League. Oggi la rotta è invertita. Il Chelsea esige un profilo che vanti un curriculum collaudato ai massimi livelli o, preferibilmente, una profonda conoscenza del campionato inglese. Le situazioni contrattuali dei candidati — con Iraola partente, Alonso svincolato e Silva a fine mandato — rendono queste piste particolarmente concrete.

Ma il club non ha nessuna intenzione di accelerare la scelta

Nonostante l'importanza della successione, la proprietà non intende accelerare i tempi. Calum McFarlane traghetterà la squadra fino al termine del campionato, garantendo la necessaria stabilità per valutare ogni dettaglio senza la pressione del cronometro. L'obiettivo è chiaro: evitare nuovi passi falsi e affidare il progetto a una guida esperta, capace di riportare il club stabilmente nell'élite del calcio mondiale.