Maresca ferma la corsa dell'Arsenal: il Chelsea in 10 pareggia 1-1 il derby di Londra
Un derby a ritmi altissimi, teso e spettacolare. Alla fine finisce con un giusto pareggio, ma il Chelsea può recriminare per aver giocato gran parte del match in 10 per l'espulsione comminata a Caicedo nel primo tempo. La squadra di Maresca riesce a sbloccare la sfida con Chalobah, il solito Merino rimette le cose a posto per l'Arsenal di Arteta. Gunners sempre in testa alla classifica con cinque lunghezze di vantaggio sul City e sei su Aston Villa e Blues.
PREMIER LEAGUE - 13ª GIORNATA
Brentford-Burnley 3-1
Manchester City-Leeds 3-2
Sunderland-Bournemouth 3-2
Everton-Newcastle 1-4
Tottenham-Fulham 1-2
Crystal Palace-Manchester United 1-2
Aston Villa-Wolverhampton 1-0
Nottingham-Brighton 0-2
West Ham-Liverpool 0-2
Chelsea-Arsenal 1-1
CLASSIFICA
1. Arsenal 30
2. Manchester City 25
3. Aston Villa 24
4. Chelsea 24
5. Brighton 22
6. Sunderland 22*
7. Manchester United 21
8. Liverpool 21
9. Crystal Palace 20
10. Brentford 19
11. Bournemouth 19*
12. Tottenham 18
13. Newcastle 18
14. Everton 18
15. Fulham 17
16. Nottingham Forest 12
17. West Ham 11
18. Leeds 11
19. Burnley 10*
20. Wolverhampton 2