Ci pensa Mbappé: il Real Madrid espugna il campo del Villarreal e prende il primato
Il Real Madrid chiude una settimana da incorniciare, con due successi in Liga intervallati dal tennistico 6-1 in Champions contro il Monaco. La seconda delle due vittorie ottenute in campionato è arrivata questa sera, per 0-2 sul campo del Villarreal. Di Mbappé la doppietta decisiva, che consente ai Blancos di portarsi momentaneamente al comando. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Venerdì 23 gennaio
Levante - Elche 3-2
Sabato 24 gennaio
Rayo Vallecano - Osasuna 1-3
Valencia - Espanyol 3-2
Siviglia - Athletic Club 2-1
Villarreal - Real Madrid 0-2
Domenica 25 gennaio
Atletico Madrid - Maiorca ore 14:00
Barcellona - Real Oviedo ore 16:15
Real Sociedad - Celta Vigo ore 18:30
Alaves - Real Betis ore 21:00
Lunedì 26 gennaio
Girona - Getafe ore 21:00
La classifica
1. Real Madrid - 51 punti (21 giornate)
2. Barcelona - 49 (20)
3. Villarreal - 41 (20)
4. Atletico Madrid - 41 (20)
5. Espanyol - 34 (21)
6. Real Betis - 32 (20)
7. Celta Vigo - 32 (20)
8. Osasuna 25 (21)
9. Elche - 24 (21)
10. Real Sociedad - 24 (20)
11. Athletic Bilbao - 24 (20)
12. Girona - 24 (20)
13. Valencia - 23 (21)
14. Rayo Vallecano - 22 (21)
15. Sevilla - 21 (20)
16. Real Mallorca - 21 (20)
17. Getafe - 21 (20)
18. Alaves - 19 (20)
19. Levante - 14 (20)
20. Real Oviedo - 14 (20)