Man City fondamentale per la corsa al titolo? Slot: "Il nostro obiettivo è la costanza"

Arne Slot, tecnico del Liverpool, ha presentato così in conferenza stampa la sfida in programma domani contro il Manchester City: "Un avversario a sé stante, si potrebbe dire. Giocare lì fuori casa è probabilmente una delle sfide più difficili da affrontare durante tutta la stagione, anche se continuo a ripetere quanto sia difficile giocare contro il Brentford in trasferta o il Crystal Palace in trasferta".

Sull'importanza di questa partita nella corsa al titolo: "Mi concentro solo su noi stessi e al momento il nostro obiettivo principale è la costanza. Abbiamo perso alcune partite, molto più del solito, e ora ne abbiamo vinte due, quindi il nostro obiettivo è quello di essere costanti e migliorare, migliorare, rimettere in forma i giocatori e poi vedremo dove ci porterà. Ma in questo momento la classifica non è sicuramente l'unico obiettivo che abbiamo".

Chiusura sulla prestazione fornita in Champions contro il Real Madrid: "Per me abbiamo raggiunto quel livello di prestazioni anche in altre partite, se paragonato allo stile di gioco dell'avversario. Ma abbiamo sempre saputo di poterlo fare: ho dimostrato loro molte volte, quando gli stili di gioco erano simili, che potevamo fare lo stesso contro il Madrid, quindi non è stata una sorpresa per me come sono andate entrambe le partite".