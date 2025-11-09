Il Barcellona si rifà sotto: tris di Lewa, 4-2 al Celta Vigo e -3 dal Real Madrid

Il Barcellona fa quello che sa fare meglio, sommergendo di gol un pur combattivo Celta Vigo e riportandosi così a soli 3 punti dal Real Madrid. Nelle scorse settimane i blancos avevano tentato la fuga dopo la vittoria nel Clasico, ma i blaugrana di Flick hanno ripreso a marciare con due vittorie contro Elche e appunto Celta Vigo. Stasera finisce 2-4 per i blaugrana. Dopo il gol iniziale di Lewandowski al 10' è arrivato l'iniziale pareggio di Carrera un minuto dopo. Nuovo vantaggio con Lewa al 37', nuovo pareggio del Celta, stavolta con Borja Iglesias al 43'. Poi Yamal fa 2-3 a fine primo tempo e ancora Lewandowski firma la tripletta al 73'. Nel finale di gara espulsione per De Jong

Lewandowski aveva messo a segno 4 gol in 7 gare di campionato fino a qui. Poi lo stop per infortunio contro Girona e Real Madrid, con il ritorno in campo nel quarto d'ora finale contro l'Elche e nella mezz'ora finale contro il Bruges in Champions.

Vediamo di seguito tutti i risultati della 12^ giornata della Liga spagnola, con la classifica aggiornata.

Il risultato

Celta Vigo-Barcellona 2-4

10', 37' e 73' Lewandowski (B), 11' Carrera (C), 43' Borja Iglesias (C), 45+4' Lamine Yamal (B)

PROGRAMMA 12^ GIORNATA

Venerdì 7 novembre

Elche-Real Sociedad 1-1

Sabato 8 novembre

Girona-Alaves 1-0

Siviglia-Osasuna 1-0

Atletico Madrid-Levante 3-1

Espanyol-Villarreal 0-2

Domenica 9 novembre

Athletic Bilbao-Oviedo 1-0

Rayo Vallecano-Real Madrid 0-0

Maiorca-Getafe 1-0

Valencia-Betis 1-1

Celta Vigo-Barcellona 2-4

CLASSIFICA

1. Real Madrid 31

2. Barcellona 28

3. Villarreal 26

4. Atlético Madrid 25

5. Betis 20

6. Espanyol 18

7. Athletic 17

8. Getafe 17

9. Siviglia 16

10. Alavés 15

11. Elche 15

12. Rayo Vallecano 15

13. Celta Vigo 13

14. Real Sociedad 13

15. Mallorca 12

16. Osasuna 11

17. Valencia 10

18. Girona 10

19. Levante 9

20. Real Oviedo 8

La classifica marcatori:

13 gol: Kylian Mbappé (Real Madrid)

7 gol: Julian Alvarez (Atletico Madrid), Robert Lewandowski (Barcellona)

6 gol: Vedat Muriqi (Maiorca)

5 gol: Etta Eyong (Levante), Cucho Hernandez (Betis), Ferran Torres (Barcellona), Vinicius (Real Madrid), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)