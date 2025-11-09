Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il dg del Lione: "Finanziariamente non va benissimo, ma non cediamo Fofana"

Il dg del Lione: "Finanziariamente non va benissimo, ma non cediamo Fofana"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 22:27Calcio estero
Daniele Najjar

Intervistato prima della sfida della 12ª giornata di Ligue 1 contro il PSG, il direttore generale del Lione, Michael Gerlinger, ha ribadito che il Lione sta ancora affrontando difficoltà finanziarie nonostante un buon inizio di stagione in campo. La sessione invernale di calciomercato potrebbe quindi risentirne, anche se non si prevede la cessione di Malick Fofana.

Queste le sue parole a Ligue 1+: "Su una scala da 1 a 10, il livello di pericolo per il Lione quest'estate era 11. Era estremamente pericoloso. Siamo molto contenti di essere qui oggi, in Ligue 1, e di giocare contro il PSG. Ma abbiamo ancora molto lavoro da fare. È sempre una situazione difficile, ma siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto quest'estate. Dal punto di vista sportivo e finanziario, siamo sulla strada giusta".

Ciò significa che la sessione invernale di calciomercato sarà probabilmente ancora una volta cauta. Secondo Gerlinger, il Lione dovrebbe riuscire a trattenere il suo giocatore più prezioso, ma rischia di perderne altri: "Come ho detto a settembre, la cessione di Malick Fofana non è mai stata presa in considerazione per gennaio. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Finanziariamente, le cose non stanno andando benissimo, quindi dobbiamo vedere cosa possiamo fare. Ma non sarà un trasferimento come quello di Malick Fofana, ovviamente no".

Articoli correlati
In Francia è bagarre serrata in vetta e stasera c'è Lione-PSG: il programma di Ligue... In Francia è bagarre serrata in vetta e stasera c'è Lione-PSG: il programma di Ligue 1
Fonseca riconosce i limiti del suo OL dopo il k.o. col Betis. E domenica c'è il PSG... Fonseca riconosce i limiti del suo OL dopo il k.o. col Betis. E domenica c'è il PSG
Prima il Betis, ma il Lione pensa al PSG. Fonseca elogia Luis Enrique: "Un esempio... Prima il Betis, ma il Lione pensa al PSG. Fonseca elogia Luis Enrique: "Un esempio per tutti"
Altre notizie Calcio estero
Il dg del Lione: "Finanziariamente non va benissimo, ma non cediamo Fofana" Il dg del Lione: "Finanziariamente non va benissimo, ma non cediamo Fofana"
Newcastle, Howe: "Pope ha avuto una commozione celebrale, niente Nazionale" Newcastle, Howe: "Pope ha avuto una commozione celebrale, niente Nazionale"
L'Eintracht ritrova la vittoria dopo la sofferenza a Napoli. Il 26 c'è l'Atalanta... L'Eintracht ritrova la vittoria dopo la sofferenza a Napoli. Il 26 c'è l'Atalanta
Super Lig aperta: cade il Gala, Fenerbahce a -1. Shomurodov resta il re dei gol Super Lig aperta: cade il Gala, Fenerbahce a -1. Shomurodov resta il re dei gol
Il segreto del Villarreal 2° in Liga: Marin-Veiga, la coppia arrivata dalla Serie... Il segreto del Villarreal 2° in Liga: Marin-Veiga, la coppia arrivata dalla Serie A
Liverpool, Van Dijk sul gol annullato: "Se rispondo, parlate solo di questo nella... Liverpool, Van Dijk sul gol annullato: "Se rispondo, parlate solo di questo nella sosta"
City-Liverpool 3-0, Slot tuona: "14 secondi per alzare la bandierina? Il nostro gol... City-Liverpool 3-0, Slot tuona: "14 secondi per alzare la bandierina? Il nostro gol regolare"
Guardiola, 1000 panchine a -4 dalla vetta: "Non dimentico il Barcellona-B" Guardiola, 1000 panchine a -4 dalla vetta: "Non dimentico il Barcellona-B"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Le più lette
1 Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
2 Inter-Lazio, le probabili formazioni: Thuram con Lautaro, torna Calhanoglu
3 Genoa-Fiorentina, le probabili formazioni: Vanoli senza Kean, tocca a Piccoli
4 Bologna-Napoli, le probabili formazioni: Politano riposa. Italiano se la gioca con Dallinga
5 Serie A, 11^ giornata LIVE: le scelte di Chivu e Sarri
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Atalanta-Juric, manca solo la comunicazione dell'esonero: Palladino più che Mancini
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica: la Roma scappa in vetta da sola con un ruolino quasi perfetto
Immagine top news n.2 Solida come una roccia: la Roma si prende la vetta col 2-0 all'Udinese senza rischiare mai
Immagine top news n.3 Napoli, Conte: "Parlerò con il club. Io non voglio accompagnare i morti"
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: Napoli a pari col Milan, Bologna a -1. Fiorentina sempre ultima
Immagine top news n.5 4 gol, un rigore sbagliato e un punto a testa al "Ferraris": Genoa-Fiorentina finisce 2-2
Immagine top news n.6 Il Napoli rimane ancora a secco di gol e il Bologna fa festa: 2-0 firmato Dallinga-Lucumì
Immagine top news n.7 Atalanta, flop Juric: mai così male con Gasperini, un inizio peggiore risale a 11 anni fa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.2 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.3 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Immagine news podcast n.4 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paolo De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni: "Per Conte sarà complicata a Bologna. Vincere per evitare una mini crisi"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Juventus, col Torino sarà dura. Fiorentina, giocatori impauriti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 FIFA, incontro a Rabat con 30 sindacati dei calciatori: le iniziative concordate
Immagine news Serie A n.2 Roma, Pellegrini: "Vogliamo rimanere dove siamo il più possibile, poi si vedrà..."
Immagine news Serie A n.3 Atalanta-Juric, manca solo la comunicazione dell'esonero: Palladino più che Mancini
Immagine news Serie A n.4 Dalla Francia: Thiago Motta inseguito dall'Ajax e due Federazioni, ma lui sogna l'Atalanta
Immagine news Serie A n.5 Che azione dell'Inter, i nerazzurri firmano il raddoppio contro la Lazio grazie a Bonny
Immagine news Serie A n.6 Milan, Gabbia: "Al derby teniamo tantissimo, ma è una partita da tre punti come le altre"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Biancolino: "Riparto dalla prestazione, subiamo gol alla prima distrazione"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Sebastiani: "Ci sta perdere, ma i modi non vanno bene. Vivarini? No riflessioni"
Immagine news Serie B n.3 Monza, Bianco: "La squadra sta andando fortissimo e merita il primo posto"
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Mignani: "Ottima prova di entrambe, noi molto bene dal 25' in poi"
Immagine news Serie B n.5 Pescara-Monza 0-2, le pagelle: Colpani di un'altra categoria, Desplanches evita un passivo peggiore
Immagine news Serie B n.6 Serie B, il Monza vince ancora: 2-0 al Pescara e balzo al primo posto in classifica:
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Juventus Next Gen, Brambilla e gli uomini chiave: “Gil Puche e Pedro Felipe fondamentali per noi”
Immagine news Serie C n.2 Bra, Nisticò amareggiato dopo il ko col Pineto: "Mancata lucidità e fame nei momenti decisivi"
Immagine news Serie C n.3 Livorno in crisi, terzo ko di fila. Esciua annuncia rivoluzione: "Credito verso Formisano è esaurito"
Immagine news Serie C n.4 Potenza, futuro incerto per De Giorgio: in caso di esonero pronti Cannavaro e Fontana
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati delle 17:30: il Novara ferma il Lecco, Livorno in crisi nera. Colpo esterno del Cerignola
Immagine news Serie C n.6 Rimini, Fiorini: "Momento difficile, ma i punti arriveranno. Vogliamo cancellare quel -4"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women corsaro con la Ternana. Borin: "C'è comunque da migliorare sul possesso"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 5ª giornata - Non si fanno male Lazio e Napoli Women: pari a reti bianche
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 5ª giornata - Vola il Como Women, battuta la Ternana. Che rimane a 0 punti
Immagine news Calcio femminile n.4 Genoa Women, De La Fuente: "Vogliamo fare punti e battaglieremo per ottenerli”
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, oggi si chiude la 5ª giornata: prima gara alle 12.30. Poi in campo la Lazio
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Piovani: "Ottimo primo tempo, poi un calo. Serve ripartire con qualità, testa e cuore"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?