Il dg del Lione: "Finanziariamente non va benissimo, ma non cediamo Fofana"

Intervistato prima della sfida della 12ª giornata di Ligue 1 contro il PSG, il direttore generale del Lione, Michael Gerlinger, ha ribadito che il Lione sta ancora affrontando difficoltà finanziarie nonostante un buon inizio di stagione in campo. La sessione invernale di calciomercato potrebbe quindi risentirne, anche se non si prevede la cessione di Malick Fofana.

Queste le sue parole a Ligue 1+: "Su una scala da 1 a 10, il livello di pericolo per il Lione quest'estate era 11. Era estremamente pericoloso. Siamo molto contenti di essere qui oggi, in Ligue 1, e di giocare contro il PSG. Ma abbiamo ancora molto lavoro da fare. È sempre una situazione difficile, ma siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto quest'estate. Dal punto di vista sportivo e finanziario, siamo sulla strada giusta".

Ciò significa che la sessione invernale di calciomercato sarà probabilmente ancora una volta cauta. Secondo Gerlinger, il Lione dovrebbe riuscire a trattenere il suo giocatore più prezioso, ma rischia di perderne altri: "Come ho detto a settembre, la cessione di Malick Fofana non è mai stata presa in considerazione per gennaio. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Finanziariamente, le cose non stanno andando benissimo, quindi dobbiamo vedere cosa possiamo fare. Ma non sarà un trasferimento come quello di Malick Fofana, ovviamente no".