L'Eintracht ritrova la vittoria dopo la sofferenza a Napoli. Il 26 c'è l'Atalanta
L'Eintracht Francoforte - prossima rivale dell'Atalanta in Champions League dopo la sosta, il 26 novembre - torna alla vittoria in Bundesliga: 1-0 al Mainz, firmato dal gol di Doan all'80'. Un successo che mancava alla squadra di Toppmoller dal 2-0 allo St. Pauli del 25 ottobre.
Va altrettanto sottolineato però che si tratta del quarto risultato utile consecutivo in campionato, che vale l'attuale settimo posto a 17 punti in Bundesliga, a -2 dall'Europa. Vediamo di seguito tutti i risultati della decima giornata in Bundesliga, con la classifica aggiornata del campionato tedesco.
Il risultato
Eintracht-Mainz 1-0
80' Doan
PROGRAMMA 10^ GIORNATA
Venerdì 7 novembre
Werder Brema-Wolfsburg 2-1
Sabato 8 novembre
Bayer Leverkusen-Heidenheim 6-0
Union Berlino-Bayern Monaco 2-2
Hoffenheim-Lipsia 3-1
Amburgo-Borussia Dortmund 1-1
Borussia Monchengladbach-Colonia 3-1
Domenica 9 novembre
Friburgo-St. Pauli 2-1
Stoccarda-Augsburg 3-2
Eintracht Francoforte-Mainz 1-0
LA CLASSIFICA DI BUNDESLIGA
1. Bayern Monaco 28
2. RB Lipsia 22
3. Borussia Dortmund 21
4. Stoccarda 21
5. Leverkusen 20
6. Hoffenheim 19
7. Eintracht 17
8. Werder Brema 15
9. Colonia 14
10. Friburgo 13
11. Union Berlino 12
12. Borussia M'Gladbach 9
13. Amburgo 9
14. Wolfsburg 8
15. Augsburg 7
16. FC St. Pauli 7
17. Mainz 5
18. Heidenheim 5