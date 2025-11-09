Il PSG stende il Lione al 95': contro-sorpasso al Marsiglia in vetta alla Ligue1
Il Lione dell'ex tecnico di Roma e Milan, Paulo Fonseca, cade in casa al 95' contro il Paris Saint-Germain, perdendo 2-3. Con questo risultato il PSG si regala di nuovo la vetta, sorpassando il Marsiglia ed il Lens al primo posto ella Ligue 1.
Il PSG si è portato in vantaggio al 26' con Zaire-Emery. Pareggio immediato di Moreira al 30', poi nuovo vantaggio parigino con Kvaratskhelia al 33' a chiudere il primo tempo. Ad inizio ripresa, al 50', ecco il gol di Maitland-Niles a rimettere la partita in parità. Al 93' il Lione rimane in 10 per il rosso rimediato da Tagliafico e due minuti più tardi ecco arrivare il 2-3 finale di Joao Neves. Il PSG volta in vetta a +2 su Marsiglia e Lens.
Il risultato
Lione-PSG 2-3
26' Zaire-Emery (P), 30' Moreira (L), 33' Kvaratskhelia (P), 50' Maitland-Niles (L), 90+5' Joao Neves (P)
Di seguito tutti i risultati delle gare già giocate in Ligue 1 nella 12esima giornata, con la classifica aggiornata.
PROGRAMMA 12^ GIORNATA
Venerdì 7 novembre
Paris FC-Rennes 0-1
Sabato 8 novembre
Marsiglia-Brest 3-0
Le Havre-Nantes 1-1
Monaco-Lens 1-4
Domenica 9 novembre
Lorient-Tolosa 1-1
Metz-Nizza 2-1
Angers-Auxerre 2-0
Strasburgo-Lille 2-0
Lione-PSG 2-3
LA CLASSIFICA
1. PSG 27
2. Olympique Marsiglia 25
3. Lens 25
4. Strasburgo 22
5. Lione 21
6. Lille 20
7. Monaco 20
8. Rennes 18
9. Nizza 17
10. Tolosa 15
11. Paris 14
12. Le Havre 14
13. Angers 13
14. Metz 11
15. Brest 10
16. Nantes 10
17. Lorient 9
18. Auxerre 7
Classifica marcatori aggiornata:
9 gol: Joaquin Panichelli (Strasburgo)
8 gol: Mason Greenwood (Marsiglia)
7 gol: Esteban Lepaul (Rennes)
6 gol: Sofiane Diop (Nizza)
5 gol: Ansu Fati (Monaco) Ilan Kebbal (Paris) Odsonne Edouard (Lens), Wesley Said (Lens)
