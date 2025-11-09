Newcastle, Howe: "Pope ha avuto una commozione celebrale, niente Nazionale"

Anthony Gordon e Nick Pope si sono ritirati dalla convocazione ricevuta da parte dell'Inghilterra, come ha confermato confermato il tecnico del Newcastle, Eddie Howe, al termine della gara persa dai Magpies contro il Brentford.

Gordon, che ha saltato la sconfitta del Newcastle contro il Brentford domenica, salterà le partite contro Serbia e Albania a causa di un infortunio "lieve" all'anca. Il portiere Pope invece non scenderà in campo con l'Inghilterra per aver subito una commozione cerebrale durante l'ultima sconfitta. Pope è stato sostituito da Aaron Ramsdale poco prima del rigore siglato da Igor Thiago e Howe ha confermato che non si unirà alla squadra di Thomas Tuchel.

Queste le parole di Howe al termine del match nel corso della conferenza stampa: "Inizialmente non mi è stato detto nulla, nel senso che aveva una commozione cerebrale, poi è arrivato un messaggio che non ci sentiva molto bene e che doveva essere fatto uscire", ha detto Howe. "Probabilmente si ritira dalla lista dei convocati dell'Inghilterra, sì".

Gli altri convocati dell'Inghilterra per le sfide contro Serbia e Albania:

Portieri: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton),

Difensori:Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City)

Centrocampisti: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Alex Scott (AFC Bournemouth), Adam Wharton (Crystal Palace)

Attaccanti: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Harry Kane (Bayern Monaco), Marcus Rashford (Barcellona, ​​prestito dal Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal)