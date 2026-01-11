LaLiga, il Rayo Vallecano vince in 10: battuto 2-1 il Maiorca, a cui non basta Muriqi
La domenica di Liga comincia con il successo per 2-1 del Rayo Vallecano ai danni del Maiorca. Vittoria ottenuta nonostante l'inferiorità numerica, per via del rosso rimediato da Valentin all'80'. A segno De Frutos e Palazon per i madridisti, mentre il mercatore degli ospiti è stato il puntualissimo Muriqi. Di seguito il programma completo del turno:
LaLiga, il programma completo della 19a giornata
Venerdì 9 gennaio
Getafe - Real Sociedad 1-2
Sabato 10 gennaio
Oviedo - Betis Siviglia 1-1
Villarreal - Alaves 3-1
Girona - Osasuna 1-0
Domenica 11 gennaio
Vallecano - Maiorca 2-1
Levante - Espanyol
Siviglia - Celta Vigo
La classifica aggiornata
1. Barcellona 49 punti (19)
2. Real Madrid 45 (19)
3. Villarreal 41 (18)
4. Atlético Madrid 38 (19)
5. Espanyol 33 18)
6. Betis Siviglia 29 (19)
7. Celta Vigo 26 18)
8. Athletic Bilbao 24 (19)
9. Elche 23 (19)
10. Vallecano 22 (19)
11. Real Sociedad 21 (19)
12. Getafe 21 (19)
13. Girona 21 (19)
14. Siviglia 20 18)
15. Osasuna 19 (19)
16. Alaves 19 (19)
17. Maiorca 18 19)
18. Valencia 17 (19)
19. Levante 13 (17)
20. Oviedo 13 (19)