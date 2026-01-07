Il Barça potrebbe non fermarsi a Cancelo. Pronto un nuovo sgarbo ai cugini dell'Espanyol
Il mercato invernale del Barcellona si preannuncia intenso. Hansi Flick ha chiesto rinforzi, in particolare in difesa, e la dirigenza sembra pronta a fare uno sforzo per accontentarlo. Dopo aver praticamente chiuso l'affare Cancelo con l'Al Hilal e ave sondato Julian Ryerson del Borussia Dortmund, i blaugrana progettano un nuovo sgarbo ai cugini dell'Espanyol, dopo l'arrivo in estate del portiere Joan Garcia: secondo il quotidiano AS, infatti, il nuovo obiettivo è Carlos Romero.
Il terzino sinistro, di proprietà del Villarreal, si è messo in evidenza anche nel recente derby, impressionando per qualità e rendimento. Il Barcellona lo considera un potenziale rinforzo per i prossimi mesi, inserendolo nella lista dei possibili acquisti. C’è però un ostacolo: Romero è ritenuto dal Villarreal un giocatore strategico per il presente e il futuro della squadra, e la sua clausola rescissoria di 45 milioni di euro rappresenta un impegno economico significativo per i catalani.
Resta da capire se il club spagnolo sarà disposto a investire quella cifra per assicurarsi un laterale di prospettiva, o se dovrà trovare alternative creative, magari con contropartite tecniche o prestiti. In ogni caso, il nome di Romero entra ufficialmente nella lista dei rinforzi invernali del Barcellona, mentre Flick attende con impazienza un supporto concreto per la sua retroguardia.
