Clichy prende il timone del Caen: "Non ho parlato con Mbappé, mi interessa il gruppo di lavoro"

Nominato allenatore del Caen nella giornata di ieri, Gaël Clichy ha diretto la sua prima seduta di allenamento e, al termine della giornata, ha incontrato i giornalisti nella sua prima conferenza stampa ufficiale in Normandia. L’ex difensore di Arsenal e Manchester City, già vice di Thierry Henry con la nazionale olimpica francese, ha chiarito subito il ruolo di Kylian Mbappé, azionista del club, nella sua nomina: "Non ho parlato né incontrato Mbappé. Ho conosciuto un membro della sua famiglia, ma quello che mi interessava davvero era incontrare le persone con cui lavorerò ogni giorno".

Clichy prende il posto di Maxime d’Ornano, esonerato dopo un deludente decimo posto in National al termine delle prime 16 giornate. "Il processo di selezione è stato lungo e accurato - ha spiegato Clichy - e questo mi ha convinto. Ho proposto due nomi per lo staff e uno è stato approvato: Marvin Esor, ex allenatore del FC Bassin d’Arcachon, sarà il mio assistente". L’ex francese, 20 presenze in nazionale, si è detto entusiasta della struttura del club: "Il Caen ha un’organizzazione fantastica. Mi sento supportato e con rigore ed esigente professionalità possiamo ottenere risultati".

Clichy guiderà il Caen per la prima volta il 16 gennaio a Concarneau, nella 17ª giornata di National. La squadra non perde in campionato dal 17 ottobre, ma nelle ultime cinque partite ha collezionato quattro pareggi. Inoltre, i Normanni sono stati eliminati prematuramente dalla Coppa di Francia per mano del Petit Poucet di Bayeux, che affronterà ai sedicesimi l’OM. L’ex difensore punta ora a imprimere la propria impronta sulla squadra e a ritrovare continuità nei risultati, in una stagione dove il Caen ambisce a rilanciarsi in classifica con un progetto a lungo termine guidato da Clichy e dal suo staff.