Real Madrid, Mbappé è arrivato a Gedda. In attesa del provino decisivo per il Clasico

Kylian Mbappé è già a Gedda e la finale di Supercoppa spagnola entra nel vivo. A quasi 48 ore dal Clásico contro il Barcellona, l’attaccante francese è atterrato in Arabia Saudita nella serata di venerdì, poco dopo le 21:30 ora spagnola, al termine di un volo privato di oltre cinque ore. Con lui anche i fisioterapisti di fiducia del Real Madrid, incaricati di monitorare costantemente il ginocchio sinistro che resta sotto osservazione.

Mbappé si sente bene, ha voglia di giocare e vuole provarci fino all’ultimo. Il piano è già definito: allenamento con il gruppo oggi alle 18:00 (ora spagnola) al King Abdullah Sports Complex, dove la squadra si allena da inizio settimana. Sarà una seduta chiave, con esercizi a intensità e impatto progressivi per valutare le reali condizioni del numero 7. Solo dopo verrà presa una decisione definitiva sulla sua presenza in finale.

Il problema al ginocchio sinistro risale al 7 dicembre, nella gara contro il Celta Vigo, quando Mbappé ha riportato una distorsione che lo ha costretto a saltare il match con il Manchester City e il derby. Il club aveva consigliato riposo per evitare rischi, ma le sensazioni degli ultimi giorni sono state positive. Arrivato a Gedda, Mbappé ha salutato con un messaggio sui social: “Salam Alaikoum, Arabia Saudita”. Ora l’attesa è tutta per l’allenamento di oggi. La finale si avvicina e il francese vuole esserci.