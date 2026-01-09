Alla sua prima Coppa d'Africa Brahim Diaz è già entrato nella storia della competizione

Il Marocco fa valere il fattore campo e stacca il pass per le semifinali di Coppa d’Africa superando il Camerun per 2-0 allo stadio Moulay Abdellah. Una sfida tra due grandi potenze del continente, con i Leoni dell’Atlante che partivano favoriti e hanno confermato il pronostico al termine di una gara condotta con autorità.

Tra i protagonisti certamente Brahim Diaz, il più lesto di tutti a sbloccare il match al 27’, firmando l’1-0. Per il numero 10 marocchino è il quinto gol in cinque partite, un dato che gli permette di scrivere la storia della competizione diventando il primo giocatore a segnare nelle sue prime cinque presenze in Coppa d’Africa.

Il Camerun prova a reagire, ma fatica a trovare varchi contro una difesa solida e ben organizzata. Nella ripresa il Marocco continua a gestire ritmo e spazi, chiudendo i conti nel finale con il raddoppio che spegne le speranze degli Indomabili. Una vittoria netta e meritata, che rilancia le ambizioni dei Leoni dell’Atlante e li proietta tra le prime quattro del continente, con Brahim Diaz assoluto protagonista del torneo.