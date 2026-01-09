Real Madrid, l'entourage di Vinicius accusa i media: "Creato clima ostile in Spagna"

Dopo una stagione 2023-24 da protagonista assoluto, Vinicius Junior sta vivendo mesi complicati al Real Madrid. Il rendimento del brasiliano è calato, le prestazioni non convincono come un tempo e al Bernabéu sono comparsi persino i fischi per quello che fino a poco fa era uno degli idoli della tifoseria. A rendere il quadro più delicato c’è anche la frenata nelle trattative per il rinnovo di contratto, che alimenta inevitabilmente voci di mercato.

Secondo quanto riportato da ESPN, l’entourage del numero 7 non nasconde il proprio malcontento. Il clan Vinicius accusa i media di aver contribuito a creare un clima ostile attorno al giocatore, con una narrazione giudicata ingiusta sul tema del prolungamento e sulle presunte tentazioni dall’estero. Una copertura che, sempre secondo fonti vicine al brasiliano, avrebbe influito anche sull’atteggiamento dei tifosi.

Negli ultimi mesi si è parlato di un possibile interesse del Chelsea e soprattutto di un maxi assalto dall’Arabia Saudita. Ma su questo punto la posizione è netta: l’opzione saudita è stata esclusa, perché Vinicius non intende lasciare l’Europa. E dopo aver smentito contatti con i Blues, la priorità resta una sola: ritrovare centralità al Real e rilanciare la propria stagione. Il futuro di Vinicius è ancora a Madrid, ma ora serve una svolta. Sul campo e al tavolo delle trattative.