LaLiga, che finale a Madrid: la Real Sociedad batte il Getafe al 98' e lo aggancia
La diciannovesima giornata di Liga si apre con un successo pesantissimo per la Real Sociedad, che espugna il campo del Getafe con un rocambolesco 2-1 e rilancia la propria classifica. I baschi, scivolati fino al quindicesimo posto, avevano bisogno di una vittoria per allontanarsi dalla zona calda e la ottengono al termine di una gara dominata ma risolta solo nel recupero.
La squadra di Pellegrino Matarazzo prende in mano il match fin dai primi minuti e passa in vantaggio poco prima dell’intervallo con Brais Méndez, bravo a finalizzare la superiorità mostrata nel primo tempo. Anche nella ripresa è la Real Sociedad a fare la partita, ma nel finale il Getafe trova il pareggio con Juanmi, che al 90’ sembra gelare gli ospiti.
Quando il pareggio pare ormai scritto, ecco il colpo di scena: al 98’ Jon Aramburu trova il gol della vittoria che vale tre punti d’oro. Con questo successo la Real Sociedad risale fino al decimo posto in classifica e ritrova slancio.
La classifica de LaLiga
Barcellona 49 (19 partite giocate)
Real Madrid 45 (19)
Villarreal 38 (17)
Atlético Madrid 38 (19)
Espanyol 33 (18)
Betis 28 (18)
Celta Vigo 26 (18)
Athletic Bilbao 24 (19)
Elche 22 (18)
Getafe 21 (19)
Real Sociedad 21 (19)
Siviglia 20 (18)
Osasuna 19 (18)
Alavés 19 (18)
Rayo Vallecano 19 (18)
Maiorca 18 (18)
Girona 18 (18)
Valencia 16 (18)
Levante 13 (17)
Oviedo 12 (18)