Bundesliga, a Francoforte succede di tutto: Eintracht-Borussia Dortmund finisce 3-3

La sedicesima giornata di Bundesliga si apre con una partita ricca di emozioni e colpi di scena. Al Deutsche Bank Park, Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund danno vita a un pirotecnico 3-3. Ma i gialloneri, scivolati a nove punti dal Bayern Monaco, avevano bisogno di una vittoria esterna per restare agganciati alla corsa al titolo.

Il Dortmund parte forte e trova subito il vantaggio con Beier al 10’, bravo a finalizzare una manovra rapida. La reazione dell’Eintracht non si fa attendere e arriva dal dischetto: Uzun è glaciale e firma l’1-1 che chiude un primo tempo già combattuto. La ripresa è ancora più intensa. Al 68’ Nmecha riporta avanti gli ospiti con un inserimento perfetto, ma tre minuti dopo Ebnoutalib ristabilisce l’equilibrio con il 2-2. Quando il pareggio sembra scritto, il finale diventa folle: in pieno recupero Dahoud completa la rimonta dell’Eintracht portando i padroni di casa sul 3-2.

La gioia dura però pochissimo. Al 96’, sull’ultima palla della partita, Chukwuemeka trova il gol del definitivo 3-3, regalando al Dortmund un punto prezioso. Un pareggio che lascia i gialloneri ancora in ritardo nella corsa al Bayern e l’Eintracht fermo al settimo posto, con il rammarico di una vittoria sfumata all’ultimo respiro.

IL 16° TURNO DI BUNDESLIGA

Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund 3-3

Sabato 10 gennaio

Werder Brema-Hoffenheim rinviata

Friburgo-Amburgo

Heidenheim-Colonia

St Pauli-Lipsia rinviata

Union Berlino-Mainz

Bayer Leverkusen-Stoccarda

Domenica 11 gennaio

Borussia Monchengladbach-Augsburg

Bayern Monaco-Wolfsburg

CLASSIFICA

1. Bayern Monaco 41

2. Borussia Dortmund 33*

3. Bayer Leverkusen 29

4. Lipsia 29

5. Hoffenheim 27

6. Stoccarda 26

7. Eintracht Francoforte 26*

8. Union Berlino 21

9. Friburgo 20

10. Werder Brema 17

11. Colonia 16

12. Borussia Monchengladbach 16

13. Amburgo 16

14. Wolfsburg 15

15. Augsburg 14

16. St. Pauli 12

17. Heidenheim 11

18. Mainz 8

*una gara in più