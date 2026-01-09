Bundesliga, a Francoforte succede di tutto: Eintracht-Borussia Dortmund finisce 3-3
La sedicesima giornata di Bundesliga si apre con una partita ricca di emozioni e colpi di scena. Al Deutsche Bank Park, Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund danno vita a un pirotecnico 3-3. Ma i gialloneri, scivolati a nove punti dal Bayern Monaco, avevano bisogno di una vittoria esterna per restare agganciati alla corsa al titolo.
Il Dortmund parte forte e trova subito il vantaggio con Beier al 10’, bravo a finalizzare una manovra rapida. La reazione dell’Eintracht non si fa attendere e arriva dal dischetto: Uzun è glaciale e firma l’1-1 che chiude un primo tempo già combattuto. La ripresa è ancora più intensa. Al 68’ Nmecha riporta avanti gli ospiti con un inserimento perfetto, ma tre minuti dopo Ebnoutalib ristabilisce l’equilibrio con il 2-2. Quando il pareggio sembra scritto, il finale diventa folle: in pieno recupero Dahoud completa la rimonta dell’Eintracht portando i padroni di casa sul 3-2.
La gioia dura però pochissimo. Al 96’, sull’ultima palla della partita, Chukwuemeka trova il gol del definitivo 3-3, regalando al Dortmund un punto prezioso. Un pareggio che lascia i gialloneri ancora in ritardo nella corsa al Bayern e l’Eintracht fermo al settimo posto, con il rammarico di una vittoria sfumata all’ultimo respiro.
IL 16° TURNO DI BUNDESLIGA
Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund 3-3
Sabato 10 gennaio
Werder Brema-Hoffenheim rinviata
Friburgo-Amburgo
Heidenheim-Colonia
St Pauli-Lipsia rinviata
Union Berlino-Mainz
Bayer Leverkusen-Stoccarda
Domenica 11 gennaio
Borussia Monchengladbach-Augsburg
Bayern Monaco-Wolfsburg
CLASSIFICA
1. Bayern Monaco 41
2. Borussia Dortmund 33*
3. Bayer Leverkusen 29
4. Lipsia 29
5. Hoffenheim 27
6. Stoccarda 26
7. Eintracht Francoforte 26*
8. Union Berlino 21
9. Friburgo 20
10. Werder Brema 17
11. Colonia 16
12. Borussia Monchengladbach 16
13. Amburgo 16
14. Wolfsburg 15
15. Augsburg 14
16. St. Pauli 12
17. Heidenheim 11
18. Mainz 8
*una gara in più