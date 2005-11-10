Cole Palmer vede rosso: espulso nel ko del Chelsea contro il Tottenham, cosa è successo
Daniele Najjar
Non solo la sconfitta da digerire per il Chelsea di Xabi Alonso, ma anche l'espulsione di Cole Palmer all'80' del match perso contro gli Spurs. Al 70' si è visto estrarre un primo giallo per una reazione veemente su Mateus Fernandes, che aveva fermato un suo contropiede pericoloso fermando il pallone con la mano. Poi il secondo giallo e l'espulsione per un'entrata in ritardo su Conor Gallagher.
Il risultato
Chelsea - Tottenham 0-2
77' aut. Penders (T), 87' Tel
Premier League, il programma dell'8ª giornata
Venerdì 23 ottobre
Ipswich Town - Nottingham Forest 1-1
Sabato 24 ottobre
13:30 | Aston Villa - Manchester City 2-1
16:00 | Coventry City - Fulham 0-1
16:00 | Arsenal - Everton 2-0
18:30 | Chelsea - Tottenham 0-2
Domenica 25 ottobre
15:00 | Hull City - Brentford
15:00 | Liverpool - Brighton
15:00 | Manchester United - Bournemouth
15:00 | Crystal Palace - Newcastle
17:30 | Sunderland - Leeds
Premier League, la classifica aggiornata
1. Manchester City – 21 punti (8 partite)
2. Arsenal – 21 punti (8 partite)
3. Brighton – 16 punti (7 partite)
4. Chelsea – 13 punti (8 partite)
5. Liverpool – 12 punti (7 partite)
6. Aston Villa – 11 punti (8 partite)
7. Brentford – 10 punti (7 partite)
8. Leeds – 10 punti (7 partite)
9. Everton – 10 punti (8 partite)
10. Ipswich – 10 punti (8 partite)
11. Hull City – 9 punti (7 partite)
12. Tottenham – 9 punti (8 partite)
13. Fulham – 8 punti (8 partite)
14. Newcastle – 8 punti (7 partite)
15. Manchester United – 7 punti (7 partite)
16. Crystal Palace – 7 punti (7 partite)
17. Bournemouth – 6 punti (7 partite)
18. Nottingham Forest – 6 punti (8 partite)
19. Coventry – 6 punti (8 partite)
20. Sunderland – 4 punti (7 partite)