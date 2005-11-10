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Cole Palmer vede rosso: espulso nel ko del Chelsea contro il Tottenham, cosa è successo

Daniele Najjar
autore
Daniele Najjar
Oggi alle 21:56Calcio estero
24.10.2026 21:56Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo la sconfitta da digerire per il Chelsea di Xabi Alonso, ma anche l'espulsione di Cole Palmer all'80' del match perso contro gli Spurs. Al 70' si è visto estrarre un primo giallo per una reazione veemente su Mateus Fernandes, che aveva fermato un suo contropiede pericoloso fermando il pallone con la mano. Poi il secondo giallo e l'espulsione per un'entrata in ritardo su Conor Gallagher.

Il risultato
Chelsea - Tottenham 0-2
77' aut. Penders (T), 87' Tel

Premier League, il programma dell'8ª giornata

Venerdì 23 ottobre

Ipswich Town - Nottingham Forest 1-1

Sabato 24 ottobre

13:30 | Aston Villa - Manchester City 2-1

16:00 | Coventry City - Fulham 0-1

16:00 | Arsenal - Everton 2-0

18:30 | Chelsea - Tottenham 0-2

Domenica 25 ottobre

15:00 | Hull City - Brentford

15:00 | Liverpool - Brighton

15:00 | Manchester United - Bournemouth

15:00 | Crystal Palace - Newcastle

17:30 | Sunderland - Leeds

Premier League, la classifica aggiornata

1. Manchester City – 21 punti (8 partite)
2. Arsenal – 21 punti (8 partite)
3. Brighton – 16 punti (7 partite)
4. Chelsea – 13 punti (8 partite)
5. Liverpool – 12 punti (7 partite)
6. Aston Villa – 11 punti (8 partite)
7. Brentford – 10 punti (7 partite)
8. Leeds – 10 punti (7 partite)
9. Everton – 10 punti (8 partite)
10. Ipswich – 10 punti (8 partite)
11. Hull City – 9 punti (7 partite)
12. Tottenham – 9 punti (8 partite)
13. Fulham – 8 punti (8 partite)
14. Newcastle – 8 punti (7 partite)
15. Manchester United – 7 punti (7 partite)
16. Crystal Palace – 7 punti (7 partite)
17. Bournemouth – 6 punti (7 partite)
18. Nottingham Forest – 6 punti (8 partite)
19. Coventry – 6 punti (8 partite)
20. Sunderland – 4 punti (7 partite)

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