Tottenham, De Zerbi sfida il tabù Chelsea: "Deve essere una motivazione in più"

Il derby di Londra contro il Chelsea rappresenta un appuntamento delicato per il Tottenham, atteso sabato a Stamford Bridge contro una squadra che negli ultimi anni gli ha creato parecchi problemi. Roberto De Zerbi, però, non vuole che il passato condizioni i suoi giocatori e in conferenza stampa ha escluso l'esistenza di un blocco psicologico: "No, non credo. Ho giocato contro il Chelsea solo una volta da quando sono allenatore del Tottenham. Questo dovrebbe essere una motivazione in più per noi". L'allenatore italiano vuole dunque trasformare i precedenti negativi in uno stimolo in vista di una delle partite più sentite della stagione.

De Zerbi: "Abbiamo già molti problemi, ma questo non è uno di quelli"

L'ex tecnico dell'Olympique Marsiglia preferisce concentrarsi sulle difficoltà attuali degli Spurs piuttosto che sui risultati ottenuti dal club contro il Chelsea prima del suo arrivo. "Non sono stato l'allenatore del Tottenham in passato. Non credo sia un problema. Abbiamo già molti problemi, ma questo non è uno di quelli", ha aggiunto De Zerbi. Un messaggio chiaro alla squadra alla vigilia della trasferta di Stamford Bridge: nessun peso particolare per quanto accaduto nelle stagioni precedenti e attenzione esclusivamente alla sfida di sabato.