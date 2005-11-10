Tonfo Chelsea con il Tottenham, Xabi Alonso: "Rosso a Palmer? Era difficile controllarsi"

Il Chelsea cade per la terza volta in Premier League: tonfo interno dei blues che vedono passare il Tottenham 2-0 in casa propria. Il tecnico del Chelsea, Xabi Alonso, parlando alla BBC a fine gara ha dichiarato: "Penso che ci siano stati molti momenti diversi nella partita. Nel primo tempo volevo più intensità. Volevamo un'alta pressione, ma non eravamo abbastanza forti nei duelli".

Poi ha aggiunto: "Abbiamo avuto qualche tipo di possibilità nel primo tempo e nell'intervallo abbiamo parlato e abbiamo iniziato un po' meglio la ripresa. Abbiamo avuto una buona possibilità con Pedro Neto. Avevamo parlato di quanto sarebbe stato importante il primo gol e quando hanno segnato ho pensato "ah, questo non è quello che volevamo". Poi è arrivato il cartellino rosso. Delusi dal risultato e dobbiamo essere onesti con la performance, avremmo potuto giocare meglio".

Xabi Alonso commenta il rosso a Palmer

Sull'errore di Mike Penders, autore di un autogol: "Questo è il calcio. Si tratta di fare grandi cose e affrontare i momenti difficili. Sosterremo Mike. Ci uniamo in questi momenti". Sulla mancanza di Joao Pedro: "Sarebbe così facile parlare dei giocatori che ci mancano, ma con la squadra che abbiamo, crediamo di poter fare meglio. Dobbiamo essere autocritici e assumerci la responsabilità". Sul cartellino rosso di Cole Palmer: "Devo riguardarlo, ma era difficile per tutti affrontare l'1-0 quando la partita era stata così equilibrata. Ha influenzato un po' il nostro controllo emotivo".