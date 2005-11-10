Mikautadze ancora decisivo: il Villarreal rimonta 2-1, Valencia penultimo in Liga
Daniele Najjar
Il Villarreal vince ancora: Valencia rimontato 2-1, decisivo Mikautadze al 96', giocatore che ha già messo a segno 5 gol in questo inizio di stagione fra campionato e Champions. Un risultato che porta il Villarreal all'ottavo posto, ma che al contempo lascia il Valencia al penultimo posto in Liga.
Il risultato
Valencia-Villarreal – 1-2
38' Pepelu (VA), 69' Freeman (VI), 90+6' Mikautadze (VI)
LaLiga, il calendario della 10ª giornata
Venerdì 23 ottobre
Alavés-Malaga 1-1
Sabato 24 ottobre
Rayo Vallecano-Elche – 0-3
Racing Santander-Espanyol 2-1
Valencia-Villarreal – 1-2
Atletico Madrid-Deportivo a Coruña – ore 21:00
Domenica 25 ottobre
Athletic Bilbao-Getafe – ore 14:00
Celta Vigo-Betis – ore 16:15
Real Sociedad-Levante – ore 18:30
Barcellona-Real Madrid – ore 21:00
Lunedì 26 ottobre
Siviglia-Osasuna – ore 21:00
LaLiga, la classifica aggiornata
1. Barcellona – 27 punti (9 partite)
2. Atletico Madrid – 22 punti (9 partite)
3. Real Madrid – 21 punti (9 partite)
4. Betis – 19 punti (9 partite)
5. Real Sociedad – 16 punti (9 partite)
6. Siviglia – 14 punti (9 partite)
7. Alavés – 12 punti (10 partite)
8. Villarreal – 12 punti (10 partite)
9. Celta Vigo – 11 punti (9 partite)
10. Deportivo a Coruña – 11 punti (9 partite)
11. Osasuna – 11 punti (9 partite)
12. Racing Santander – 11 punti (10 partite)
13. Levante – 10 punti (9 partite)
14. Elche – 10 punti (10 partite)
15. Athletic Bilbao – 9 punti (8 partite)
16. Rayo Vallecano – 9 punti (9 partite)
17. Getafe – 9 punti (9 partite)
18. Espanyol – 8 punti (10 partite)
19. Valencia – 6 punti (10 partite)
20. Malaga – 5 punti (10 partite)