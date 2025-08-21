Ufficiale Colpaccio in difesa per il Bayer Leverkusen. Dal Siviglia arriva il francese Loic Badé

Loïc Badé è un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen. "Il difensore centrale francese passa dal FC Siviglia al Bayer 04 e ha firmato fino al 2030. Bienvenue a Leverkusen, Loïc!", si legge sul profilo X ufficiale dei rossoneri in merito all'acquisto del difensore francese classe 2000 dagli spagnoli del Siviglia. Per Badé contratto fino al 30 giugno 2030.

Il comunicato ufficiale del Bayer Leverkusen

"Il Bayer 04 Leverkusen ha ingaggiato il difensore centrale francese Loïc Badé. Il giocatore della nazionale francese passa dal Siviglia FC, squadra della prima divisione spagnola, al club di Leverkusen. Badé ha firmato un contratto con il Bayer 04 valido fino al 30 giugno 2030. Il venticinquenne indosserà la maglia numero 5 nella squadra dell'allenatore Erik ten Hag. Badé ha fatto il suo esordio con l'Équipe Tricolore a giugno, durante la fase finale della UEFA Nations League in Germania, nella partita per il terzo posto vinta dalla Francia per 2-0 contro la Germania. Con il Siviglia ha disputato un totale di 79 partite nella massima serie spagnola. In precedenza aveva giocato 46 partite nella Ligue 1 francese con lo Stade Rennes".

Le parole del ds del Bayer Leverkusen

"Con Loïc Badé abbiamo acquisito per il Bayer 04 un difensore centrale ancora giovane, ma già molto esperto. Era abituato ad affrontare attaccanti di livello mondiale nella Liga spagnola", spiega il direttore sportivo Simon Rolfes. "Loïc è fisicamente intransigente e intelligente nel gioco, un rinforzo assoluto per la nostra linea difensiva. Con questa formazione difensiva complessiva siamo competitivi ai massimi livelli"..

Le parole di Loic Badé

"La Bundesliga e il calcio tedesco mi attraggono molto. Il Bayer Leverkusen ha riscosso grande successo all'estero negli ultimi anni", sottolinea il calciatore destro alto 1,91 metri Loic Badé. "Ho visto molte partite in televisione, soprattutto quelle internazionali. Lo stadio e i tifosi di Leverkusen sono stati fantastici. Sarà molto divertente lottare per il titolo con il Bayer 04 in questo ambiente".