Ufficiale Bayer Leverkusen, colpo Badé. Arriva dal Siviglia per 25 milioni. Contratto fino al 2030

Il Bayer Leverkusen ha ingaggiato il difensore centrale francese Loic Bade. Il nazionale francese arriva dal Siviglia per circa 25 milioni di euro e ha firmato un contratto con il club tedesco fino al 30 giugno 2030. Il venticinquenne indosserà la maglia numero 5 nella squadra guidata dall'allenatore Erik ten Hag.

"Con Loic Badé abbiamo ingaggiato un difensore centrale giovane ma molto esperto per il Bayer. È abituato a giocare contro attaccanti di livello mondiale nella Liga spagnola", ha spiegato il direttore sportivo Simon Rolfes. "Loic è fisicamente intransigente e sa leggere il gioco, un'aggiunta fondamentale per rafforzare la nostra difesa. Con questa difesa siamo competitivi ai massimi livelli".

Questa la nota del club di Bundesliga:

Bade ha esordito con la Francia a giugno, nella vittoria per 2-0 contro la Germania durante la finale per il terzo posto. Ha giocato 79 partite con il Siviglia nella massima serie spagnola. In precedenza, aveva giocato 46 partite con lo Stade Rennes in Ligue 1.

"La Bundesliga e il calcio tedesco mi affascinano molto. Il Bayer Leverkusen ha ottenuto un grande riconoscimento all'estero negli ultimi anni", ha dichiarato il difensore. "Li ho visti molto in TV, soprattutto nelle partite europee. Lo stadio e i tifosi del Leverkusen sono stati fantastici. Sarà molto divertente lottare per un trofeo".