"Ora ho il record di ammonizioni". Man City, tutto vero: Guardiola squalificato 2 giornate

Il rischio c'era, la conferma è arrivata. Secondo le informazioni di Sky Sports UK, Pep Guardiola ha ricevuto una squalifica di due giornate dopo il cartellino giallo rimediato durante la vittoria per 3-1 sul campo del Newcastle in FA Cup. L'arbitro Sam Barrott ha sanzionato il tecnico catalano per le sue proteste in seguito a un contatto tra Trippier e Doku: essendo la sesta ammonizione ricevuta in questa stagione, per Guardiola scatta la sanzione automatica di due turni di stop che gli impediranno di accomodarsi in panchina contro il West Ham in Premier League e al quarto di finale di FA Cup ad aprile.

Invece, l'ex allenatore del Barcellona potrà guidare la sua squadra durante la finale di Carabao Cup, in programma il 22 marzo contro l'Arsenal. Il regolamento prevede infatti che le finali delle competizioni nazionali non siano soggette alle squalifiche automatiche legate all'accumulo di cartellini gialli per i membri dello staff tecnico.

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha ironizzato così post-partita in conferenza stampa prima di conoscere l'esatta sanzione: "Vi dico una cosa: in questo Paese deteniamo tutti i record, tutti quanti, nonostante tutto. Abbiamo anche il record dell'allenatore con più ammonizioni. Voglio tutti i record e ora ho anche questo. Due giornate di squalifica e me ne andrò in vacanza per le prossime due partite. Mio Dio. Oh mio Dio. Ci sono cose che dopo 10 anni ancora non riesco a capire. Rivedete l'azione. Certamente difenderò Doku e tutte le mie squadre. Loro continuano a fare così", ha concluso.