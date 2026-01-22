Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Concorrenza per Destiny Udogie: il Tottenham annuncia l'acquisto di Souza

Concorrenza per Destiny Udogie: il Tottenham annuncia l'acquisto di Souza
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 21:02Calcio estero
Gaetano Mocciaro

Rinforzo per il Tottenham che si è assicurato il terzino sinistro brasiliano João Victor de Souza Menezes, noto semplicemente come Souza. Accordo di lunga durata con gli Spurs, anche se non è specificato esattamente fino a che stagione sportiva. Il giocatore, arrivato a titolo definitivo dal Santos, ha scelto la maglia numero 38.

"È una sensazione incredibile entrare a far parte di un club così importante come gli Spurs.Sono cresciuto guardando la Premier League, quindi questo è un sogno d'infanzia per me e non vedo l'ora di iniziare. Questo è un grande passo avanti nella mia crescita. La Premier League è molto diversa da quella a cui sono abituato in Brasile, e non vedo l'ora di affrontare questa sfida e di far parte della squadra qui" sono le prime parole del giocatore affidate al sito ufficiale dei londinesi.

Thomas Frank, tecnico degli Spurs, ha dichiarato in merito: "Sono davvero felice di aggiungere Souza alla nostra squadra. È un terzino giovane e promettente, lungimirante e tecnicamente molto bravo. Non vedo l'ora di lavorare con lui e di contribuire a sviluppare il suo potenziale, perché crediamo di aver acquistato uno dei terzini sinistri più promettenti al mondo, che può darci qualcosa ora ma anche per il futuro".

