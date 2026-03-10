"È nato un nuovo Rodrygo": Real Madrid, superata l'operazione dopo l'infortunio terribile

Da qui alla completa ripresa dall'infortunio al legamento crociato anteriore e del menisco della gamba destra ci vorranno dei mesi. Ma Rodrygo, stella brasiliana del Real Madrid, ha cominciato il suo lungo viaggio di riabilitazione ha sostenuto e superato con successo l'operazione di oggi per risolvere il guaio fisico.

"Grazie a Dio l'intervento è andato bene! Una nuova storia inizia oggi. È nato un nuovo Rodrygo... Sono pronto ad affrontare tutto questo processo e a sperimentare le benedizioni di Dio nella mia vita. Sono molto grato per ogni singolo messaggio d'amore. Isaia 41:10", le prime parole del numero 11 dei blancos sui suoi social.

In compagnia di familiari e amici, il brasiliano è stato operato in mattinata presso la clinica Olympia Quirón di Madrid dal dottor Manuel Leyes, secondo quanto riportato da MARCA, un esperto del settore che ha già operato figure di spicco nel mondo dello sport. Tutto questo sotto la stretta supervisione dello staff medico del Real Madrid. L'infortunio grave riportato da Rodrygo, come noto, gli farà saltare il finale di stagione con il Real e i Mondiali con il Brasile. Necessiteranno almeno tra i 10 e i 12 mesi per il ritorno in campo, secondo le stime. Ma nel giro di pochi giorni comincerà subito il lavoro di recupero con i preparatori del club spagnolo.