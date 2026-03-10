Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

"È nato un nuovo Rodrygo": Real Madrid, superata l'operazione dopo l'infortunio terribile

"È nato un nuovo Rodrygo": Real Madrid, superata l'operazione dopo l'infortunio terribileTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Yvonne Alessandro
Oggi alle 19:27Calcio estero
Yvonne Alessandro

Da qui alla completa ripresa dall'infortunio al legamento crociato anteriore e del menisco della gamba destra ci vorranno dei mesi. Ma Rodrygo, stella brasiliana del Real Madrid, ha cominciato il suo lungo viaggio di riabilitazione ha sostenuto e superato con successo l'operazione di oggi per risolvere il guaio fisico.

"Grazie a Dio l'intervento è andato bene! Una nuova storia inizia oggi. È nato un nuovo Rodrygo... Sono pronto ad affrontare tutto questo processo e a sperimentare le benedizioni di Dio nella mia vita. Sono molto grato per ogni singolo messaggio d'amore. Isaia 41:10", le prime parole del numero 11 dei blancos sui suoi social.

In compagnia di familiari e amici, il brasiliano è stato operato in mattinata presso la clinica Olympia Quirón di Madrid dal dottor Manuel Leyes, secondo quanto riportato da MARCA, un esperto del settore che ha già operato figure di spicco nel mondo dello sport. Tutto questo sotto la stretta supervisione dello staff medico del Real Madrid. L'infortunio grave riportato da Rodrygo, come noto, gli farà saltare il finale di stagione con il Real e i Mondiali con il Brasile. Necessiteranno almeno tra i 10 e i 12 mesi per il ritorno in campo, secondo le stime. Ma nel giro di pochi giorni comincerà subito il lavoro di recupero con i preparatori del club spagnolo.

Articoli correlati
Real Madrid, Rodrygo operato con successo. L'appuntamento è alla prossima stagione... Real Madrid, Rodrygo operato con successo. L'appuntamento è alla prossima stagione
Brasile, il ct Ancelotti rincuora Rodrygo: "Ti saremo vicini in ogni passo fino al... Brasile, il ct Ancelotti rincuora Rodrygo: "Ti saremo vicini in ogni passo fino al tuo rientro"
L'infortunio di Rodrygo apre le porte del Mondiale a Endrick? Dovrà mantenere le... L'infortunio di Rodrygo apre le porte del Mondiale a Endrick? Dovrà mantenere le medie attuali
Altre notizie Calcio estero
"È nato un nuovo Rodrygo": Real Madrid, superata l'operazione dopo l'infortunio terribile... "È nato un nuovo Rodrygo": Real Madrid, superata l'operazione dopo l'infortunio terribile
Galatasaray, coreografia da brividi per Osimhen e la madre: l'ex Napoli scoppia in... Galatasaray, coreografia da brividi per Osimhen e la madre: l'ex Napoli scoppia in lacrime
"Ti rivogliamo": altro che Tudor, appello dei tifosi a Pochettino per un ritorno... "Ti rivogliamo": altro che Tudor, appello dei tifosi a Pochettino per un ritorno al Tottenham
Real Madrid senza due big, Guardiola ride: il Manchester City ritrova pure Haaland... Real Madrid senza due big, Guardiola ride: il Manchester City ritrova pure Haaland
Sancho, non c'è due senza tre? Colloqui al Borussia Dortmund per il colpo a zero Sancho, non c'è due senza tre? Colloqui al Borussia Dortmund per il colpo a zero
Tudor, fiato sul collo per il futuro: Pochettino diretto a Madrid per Atletico-Tottenham... Tudor, fiato sul collo per il futuro: Pochettino diretto a Madrid per Atletico-Tottenham
Iwobi, scarso feeling con Ancelotti e il caso social: "Ho imparato a mie spese all'Everton"... Iwobi, scarso feeling con Ancelotti e il caso social: "Ho imparato a mie spese all'Everton"
Arbeloa, stoccata a Guardiola: "Siamo il Real Madrid, non siamo inferiori al Manchester... Arbeloa, stoccata a Guardiola: "Siamo il Real Madrid, non siamo inferiori al Manchester City"
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como spettacolo ma non favola: l’Europa sarà un banco di prova. Anche per le bugie delle big
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como spettacolo ma non favola: l’Europa sarà un banco di prova. Anche per le bugie delle big
3 Oltre al danno la beffa: dopo l'esonero arrivano 10 giornate di squalifica per Gregucci e Foti
4 "Vogliono che non vinciamo, gli arbitri devono restare neutrali". Multa salata per Rodri
5 Un Simic inedito: "Ho 22 bar e vendo boccioni dell'acqua. Inzaghi? Numero uno con le ragazze"
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, riecco Santiago Gimenez: primo allenamento in gruppo dopo uno stop di 4 mesi e mezzo
Immagine top news n.1 Mani di Ricci nel derby, check di 10 secondi. Open VAR: "Non ci sono dubbi, diverso da Bisseck"
Immagine top news n.2 André: "Se andassi al Milan vivrei un sogno, ma lo sto facendo anche al Corinthians"
Immagine top news n.3 Napoli, ecco l'esito degli esami per l'infortunio di Vergara: c'è lesione, i tempi di recupero
Immagine top news n.4 Atalanta-Bayern Monaco, le probabili formazioni: De Roon con Pasalic, riecco Kane
Immagine top news n.5 Provedel operato stamani alla spalla: stagione finita per il portiere. Lazio, tocca a Motta
Immagine top news n.6 Milan, i ritardi costano caro: altra multa, sanzioni totali in tripla cifra. Baccin "paga" le proteste
Immagine top news n.7 Giudice Sportivo, sei calciatori squalificati per la 29ª giornata. Palestra simula: multato
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
Immagine news podcast n.2 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Immagine news podcast n.3 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Immagine news podcast n.4 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter, il valore delle prossime quattro partite in chiave Scudetto secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Montervino: "Napoli, secondo posto possibile con il recupero dei big"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Lotta Champions? Se il Como batte la Roma, diventa la favorita"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Galatasaray avanti sul Liverpool all'intervallo: per ora la decide l'ex Juve Mario Lemina
Immagine news Serie A n.2 Parma, Britschgi: "Vivo il sogno, ora posso scegliermi su FIFA! Adoro la torta fritta"
Immagine news Serie A n.3 Inter, per il dopo Tarantino si ragione anche su Catellani: è il ds del Modena
Immagine news Serie A n.4 Trevisani: "Dybala si è rotto il menisco a gennaio, la Roma non ha creduto alle sue urla"
Immagine news Serie A n.5 Milan, Estupiñan eroe a sorpresa nel derby. Landucci gli urla in faccia: "Grande Estu, te lo meriti"
Immagine news Serie A n.6 Zago: "Alisson Santos futuro del Brasile. Luis Henrique fortissimo, Bremer un top"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Calabrese: "Rush finale decisivo, ma possiamo raggiungere i nostri obiettivi"
Immagine news Serie B n.2 Bari, squadra in ritiro fino a sabato per preparare lo scontro diretto con la Reggiana
Immagine news Serie B n.3 Oltre al danno la beffa: dopo l'esonero arrivano 10 giornate di squalifica per Gregucci e Foti
Immagine news Serie B n.4 Modena, Adorni: "Prime 4 sembrano lontane, ma vogliamo la miglior posizione ai play off"
Immagine news Serie B n.5 Al via l'era Caserta a Empoli. Con il dilemma difesa: avanti con la linea a tre o si cambia?
Immagine news Serie B n.6 Caserta riparte da Empoli: per salvare una big in difficoltà e rilanciare la propria carriera
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: De Luca toprna sulla panchina del Picerno
Immagine news Serie C n.2 Lorenzini: "A Novara un progetto serio. Puntiamo in alto con la forza del gruppo"
Immagine news Serie C n.3 Picerno, ecco l'annuncio: in panchina torna mister De Luca
Immagine news Serie C n.4 A Foggia traballa la panchina di Pazienza. Ma per ora si va avanti con l'ex Torres
Immagine news Serie C n.5 Trapani ancora attivo sul mercato, il presidente Antonini annuncia il ritorno di Balla
Immagine news Serie C n.6 Il Pontedera a serio rischio retrocessione. Braglia vuole la svolta con il Guidonia Montecelio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Bayern Monaco, la Dea sogna l'impresa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Milan Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 "Il Queensland è casa vostra". Il Brisbane Roar pronto ad accogliere le 5 calciatrici iraniane
Immagine news Calcio femminile n.2 Rosucci rinnova con la Juventus, Canzi: "Punto di riferimento per i prossimi anni"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, si ferma l'attaccante Hurtig: trauma distorsivo alla caviglia. La nota della società
Immagine news Calcio femminile n.4 Dal Como Women alla Spagna. Mercury13 acquista anche la maggioranza del Badalona
Immagine news Calcio femminile n.5 Iran, il ministro degli esteri australiano firma l'asilo politico per 5 giocatrici: "Sono le benvenute"
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Australia a difesa delle calciatrici iraniane: in cinque verso l'asilo politico. E interviene Trump
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”