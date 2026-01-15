Il Tottenham trova l'alternativa a Udogie. Visite mediche in giornata per Souza
Visite mediche attese oggi per João Victor de Souza Menezes, noto semplicemente comeSouza, a Londra. Il terzino sinistro brasiliano, 19 anni, si trasferisce dal Santos al Tottenham per 15 milioni di euro. Nell'ultima stagione il talento ha raccolto 24 presenze nel Brasileirao.
Un giocatore che farà pertanto concorrenza a Destiny Udogie. Souza è dunque il secondo colpo degli Spurs della finestra di trasferimento di gennaio dopo quello di Conor Gallagher, arrivato per 34 milioni di sterline dall'Atletico Madrid.
L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
