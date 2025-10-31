Libertadores, remuntada storica del Palmeiras: 4-0 alla LDU, è derby finale col Flamengo

Impresa clamorosa del Palmeiras. La squadra brasiliana, sconfitta per 3-0 nella gara d’andata a Quito dalla LDU, ha trovato una rimonta leggendaria nella sfida di ritorno, spinta dal calore del proprio pubblico, imponendosi per 4-0 in una serata definita "magica" dal tecnico Abel Ferreira, che aveva sempre creduto alla possibilità di ribaltare il pronostico. Decisive le reti di Sosa, Fuchs e Raphael Veiga (doppietta).

Con questo traguardo, il Palmeiras supera il San Paolo, fermo a sei finali, e si prepara a disputare il suo settimo atto finale nella massima competizione continentale. Le precedenti finali risalgono al 1961, 1968, 1999, 2000, 2020 e 2021. Dopo due sconfitte negli anni Sessanta contro Peñarol e Estudiantes, il club tornò protagonista nel 1999, conquistando il primo titolo contro il Deportivo Cali. L’anno successivo sfiorò il bis, ma fu il Boca Juniors a trionfare.

Sotto la guida di Abel Ferreira, il Palmeiras ha inaugurato una nuova era d’oro: due titoli consecutivi nel 2020 e nel 2021, battendo Santos e Flamengo. Ora, ancora una volta, il destino lo mette di fronte ai rossoneri carioca. La finale del 29 novembre, al Monumental di Lima, promette scintille: una sfida che potrebbe consacrare definitivamente il Palmeiras come la più grande potenza brasiliana nella storia della Libertadores