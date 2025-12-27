Coppa d'Africa, il Benin è ancora vivo: 1-0 al Botswana, occhio a Senegal-DR Congo
Il Benin si impone grazie a Yohan Roche e può tirare un sospiro di sollievo. Gli uomini di Gernot Rohr vincono la prima partita della loro storia in Coppa d’Africa e sono ancora vivi in questa edizione della CAN 2025 grazie ai tre punti ottenuti oggi ai danni del Botswana: finisce 1-0, con le zebre praticamente eliminate dal torneo continentale.
A breve andrà in scena lo scontro diretto invece tra Senegal e Repubblica Democratica del Congo, che potrebbe già sancire la qualificazione agli ottavi per una delle due nazionali in caso di successo.
Il risultato
Benin - Botswana 1-0
28' Roche (B)
Formazioni ufficiali
Benin (4-3-3): Dandjinou; Roche, Verdon, Tijani, Ouorou; D.Dodo, D'almeida, Imourane; Olaitan, Mounié, Tosin.
Allenatore: Rohr.
Botswana (4-2-3-1): Photo; Velaphi, Gaolaolwe, Dikthokwe, Johnson; Mohutsiwa, Ditsele; Seakanyeng, Orebonye, Ratshukudu; Kebatho.
Allenatore: Ramoreboli.
IL PROGRAMMA DI OGGI
Gruppo D
Benin - Botswana ore 13:30
Senegal - DR Congo ore 16:00
Gruppo C
Uganda - Tanzania ore 18:30
Nigeria - Tunisia ore 21:00
CLASSIFICA GRUPPO D
1. Senegal 3 punti (dr +3)
2. DR Congo 3 (dr +1)
3. Benin 3 (dr 0)
4. Botswana (dr -4)
CLASSIFICA GRUPPO C
1. Tunisia 3 punti (dr +2)
2. Nigeria 3 (dr +1)
3. Tanzania 0 (dr -1)
4. Uganda 0 (dr -2)