Forest ko, Dyche dopo il City: "A volte gli arbitri devono ammettere di aver sbagliato di grosso"

Incassato il ko col Fulham, il Nottingham Forest non riesce a strappare nemmeno un punto al Manchester City e trova la seconda sconfitta di fila (2-1), rallentando la corsa per la salvezza in Premier League. Il tecnico, Sean Dyche, ha parlato così nel post-partita ai microfoni di TNT Sports: "I giocatori oggi sono stati fantastici", ha esordito. Senza farsi scappare una frecciata contro la direzione di gara: "Purtroppo gli arbitri hanno avuto un ruolo importante nella partita oggi, e non vogliamo questo. Grattandomi la testa oggi, ripensando ad alcuni degli episodi, non riesco proprio a credere a quello che sto vedendo".

L'allenatore dei Tricky Trees ha rincarato la dose ed esplicitato: "È inutile parlare con gli arbitri. L'abbiamo fatto molte volte come allenatori e si finisce nei guai senza motivo. Tutti possono vedere. Ci sono molte persone qui, le telecamere della TV. Tutti possono vedere la loro prestazione oggi. È stata lontanissima dall'essere accettabile, secondo me, perché influisce enormemente sulla partita", il dito puntato contro l'arbitraggio apportato.

"Il loro difensore centrale calcia via il pallone e poi cade a terra come se fosse infortunato, e invece non aveva nulla. Sul secondo gol, Gibbs-White viene spinto chiaramente a terra, e non viene dato nulla", sottolinea Dyche. "Poi lo stesso giocatore cerca di alzarsi e di bloccare il tiro, ma la palla passa attraverso il suo corpo perché non riesce a mettersi in posizione. Per me è una prestazione inaccettabile. A volte nella vita gli arbitri devono farsi avanti, le autorità competenti, e ammettere che hanno sbagliato di grosso".