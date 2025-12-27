Neymar, nostalgia canaglia: rispolvera le azioni dei tempi d'oro con il Barcellona in tv

Neymar non sta attraversando il suo momento migliore. L'attaccante brasiliano di 33 anni si trova attualmente in fase di recupero dopo un’operazione al ginocchio, dopo essere finito sotto i ferri perché per tutto l’anno ha trascinato dei fastidi al menisco pur di giocare e aiutare il suo Santos a salvarsi. E ora l'ex Paris Saint-Germain ha deciso di fermarsi per recuperare completamente: secondo le prime stime, si prevede che resterà fuori fino a febbraio-marzo.

Nostalgia del passato. Durante la riabilitazione, il giocatore brasiliano sta approfittando del tempo libero per stare con la sua famiglia. Sul suo account Instagram, Neymar ha pubblicato una foto in piscina con suo padre e, sullo sfondo, una televisione sulla quale si può vedere il fuoriclasse brasiliano con la maglia del Barça. Che si trattasse di un video delle sue giocate con il Barcellona o di una partita, O'Ney stava ricordando il suo periodo d'oro nella corazzata spagnola, là dove ha formato un'insuperabile MSN insieme a Messi e Suarez in attacco.

Quale futuro. Neymar ha un contratto con il Santos che scade tra pochi giorni (31 dicembre) e secondo quanto riportato dal quotidiano AS spera di trovare una squadra una volta recuperato dall’infortunio, poiché il suo obiettivo e sogno è convincere il CT Ancelotti di poter giocare il Mondiale 2026. Nel frattempo, il 33enne sta trascorrendo del tempo con il padre ricordando i fasti di un tempo al Barcellona. Chissà se le strade si ricongiungeranno mai.

Con la maglia blaugrana indosso, O'Ney ha sollevato in cielo una Champions League, 2 LaLiga, una Coppa del Mondo per club, 2 Coppe del Re e una Supercoppa spagnola.