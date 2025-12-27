Endrick-mania a Lione: l'annuncio del suo arrivo infrange il record di visualizzazioni

È scoppiata la Endrick-mania a Lione. Non si è ancora tenuto il primo allenamento - previsto tra due giorni - al centro sportivo del suo nuovo club dopo aver firmato in prestito secco per sei mesi, ma per l'attaccante brasiliano di proprietà del Real Madrid si è scatenata un'euforia evidente. L’annuncio dell'ingaggio del classe 2006 ha battuto il record di visualizzazioni dell’Olympique Lione. In appena due giorni più di 16 milioni di utenti.

Una locura, direbbero in Sudamerica. Ma è la perfetta fotografia dell'entusiasmo alle stelle della piazza dei Gones, per l'arrivo di un giocatore dalle rosee speranze e prelevato appena due anni fa dal club madrileno per oltre 45 milioni di euro. Coach Paulo Fonseca e tutto il club ripongono enormi aspettative in Endrick, deciso più che mai a guadagnarsi la chiamata del CT Ancelotti con il Brasile per non mancare al Mondiale 2026 negli Stati Uniti, in America e in Canada.

“Nonostante abbia giocato pochi minuti in questa stagione, Endrick non ha mai smesso di essere un argomento rilevante in Brasile e in Europa. Il suo contributo per minuto in campo resta quello di un calciatore straordinario… ed è normale che ci siano grandi aspettative quando si presenta la possibilità che giochi più regolarmente”, afferma Frederico Pena, amministratore delegato di Roc Nation Sports.

La questione non è nuova, ma sì significativa: il video di Endrick che incontra Ancelotti e i suoi compagni a Valdebebas è stato il più visto dell’Instagram del Real Madrid per tutto l’anno scorso (circa 70 milioni di visualizzazioni). Insomma, non è una novità che Endrick abbia una risonanza mediatica non indifferente. Nonostante la sua breve carriera, ha superato i 15,3 milioni di follower su Instagram. Numero superiore, tanto per fare qualche esempio, rispetto a Doué o Mastantuono.

Endrick arriva al Lione per essere l’attaccante titolare e puntare fortemente alla Coppa del Mondo. Al Real Madrid avrebbe avuto così poco spazio da essere subito scartato dall'allenatore italiano ed ex tecnico del Real Madrid. A Lione la missione è esplodere e ritrovare quel feeling con il campo che gli ha permesso di sfoggiare la sua qualità e diventare uno dei migliori talenti brasiliani in circolazione nel panorama calcio mondiale.