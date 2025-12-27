Anfield, momento toccante: i figli di Diogo Jota in campo prima di Liverpool-Wolverhampton

Wirtz e Gravenberch stanno conducendo le danze ad Anfield nel momentaneo 2-0 contro il Wolverhampton, ma nel momento in cui il Liverpool è sceso in campo mano nella mano con i bambini-mascotte di giornata ha commosso i presenti e tutti i telespettatori. Così come gli appassionati del calcio. Infatti Dinis e Duarte, due dei tre figli di Diogo Jota, hanno calpestato il terreno di Anfield prima del fischio d’inizio della gara (valida la 18a giornata di Premier League).

Jota ha perso la vita in un incidente stradale in Spagna a luglio, all'età di 28 anni, insieme al fratello Andre Silva di 25 anni. L’ala portoghese si era unita al Liverpool nel 2020 dopo tre stagioni con il Wolverhampton e in occasione dell'incrocio tra le sue due ex squadre, per la prima volta una contro l'altra dopo la scomparsa del numero 20 dei Reds, i club lo hanno voluto ricordare così. Jota ha segnato 65 gol in 182 presenze con i Reds, contribuendo al trionfo in FA Cup e Carabao Cup nel 2022, oltre al titolo di Premier League la scorsa stagione. L’attaccante era arrivato dai Wolves con un prestito iniziale di un anno dall’Atletico Madrid nel 2017 e ha poi realizzato 44 reti in 131 apparizioni.

Prima di disputare l'ultima partita del 2025, l’allenatore dei Reds Arne Slot ha dichiarato di sperare che l’affetto per Jota possa portare un po’ di "conforto" alla sua famiglia. "Riflettere su tutto ciò che è successo negli ultimi 12 mesi provoca un turbinio di emozioni, ma è normale a questo periodo dell’anno guardare indietro a tutto quello che è accaduto. Facendo questo penso soprattutto alla famiglia di Diogo Jota, che vivrà il loro primo Natale senza di lui. Non è mio compito dire loro dove cercare conforto – se ciò sia anche possibile – ma posso solo sperare che il sentimento di amore e affetto che Diogo continua a generare possa portare loro un po’ di consolazione".