Coppa d'Africa, il CT Cusin prende il primo punto: 0-0 contro lo Zambia. Occhi sul Marocco
Battaglia tattica molto accesa tra le Comore e lo Zambia. La banda del tecnico italiano Cusin aveva assaporato per un momento il primo gol in questa edizione della Coppa d'Africa, ma la rete di Maolida nel primo tempo è stata annullata su revisione al VAR: la causa è stata un fallo all’inizio dell’azione. I Chipolopolo perdono l'occasione di scavalcare momentaneamente il Marocco, che invece ha la possibilità di allungare a +4 sullo Zambia - imbattuto fino ad ora - in caso di successo sul Mali stasera. Il primo punto invece per Comore.
Classifica gruppo A
1. Marocco 3 punti
2. Mali 2
3. Zambia 2
4. Comore 1
Il programma di oggi
Angola - Zimbabwe 1-1
Egitto - Sudafrica 1-0
Zambia - Comore 0-0
Marocco - Mali ore 21:00
