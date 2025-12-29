Coppa D’Africa, al via la 3ª giornata. Marocco a caccia del primato: il programma
Archiviata la seconda giornata, in Coppa D’Africa parte da oggi la terza ed ultima giornata della fase a gironi. Alle 17:00 si sfideranno le quattro squadre impegnate nel gruppo B: l’Angola sfida l’Egitto di Momo Salah, quest’ultima già qualificata agli Ottavi a prescindere dall’esito del match. L’altra sfida vede contrapposte Zimbabwe e Sudafrica.
La sera, invece, i padroni di casa del Marocco vanno a caccia contro lo Zambia di almeno un punto che potrebbe farli passare per primi, mentre l’altra sfida metterà di fronte le Isole Comore e il Mali.
Questo il programma della giornata:
Angola - Egitto ore 17:00
Zimbabwe - Sudafrica ore 17:00
Isole Comore - Mali ore 20:00
Zambia - Marocco ore 20:00
La classifica del gruppo A
1. Marocco 4 (2 partite giocate; dr +2)
2. Mali 2 (2; +0)
3. Zambia 2 (2; +0)
4. Isole Comore 1 (2; -2)
La classifica del gruppo B
1. Egitto 6 (2 partite giocate; dr +2)
2. Sudafrica 3 (2; +0)
3. Zimbabwe 1 (2; -1)
4. Angola 1 (2; -1)
