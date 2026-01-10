Coppa d'Africa, l'uragano Salah elimina la Costa d'Avorio: sfiderà Mané, Egitto in semifinale

Un quarto di finale apertissimo, dai continui colpi di scena e che per poco rischiava di trascinare i Faraoni dritti ai supplementari. Invece nonostante la rete di Guela Doue (Strasburgo) per la Costa d'Avorio, l'Egitto è passato per 3-2: un gol di Marmoush, il raddoppio di Rabia e la combo rete+assist di Momo Salah hanno permesso di staccare il pass per la semifinale di Coppa d'Africa 2025.

I Faraoni dunque eliminano i campioni in carica. Al prossimo incontro, mercoledì sera, l'ex Roma e Fiorentina se la vedrà con Sadio Mané, vecchio amico ed ex compagno di squadra ai tempi del Liverpool che rappresenta il Senegal in questo torneo continentale.

I risultati di oggi

Algeria - Nigeria 2-0

47' Osimhen (N), 57' Adams (N)

Egitto - Costa d'Avorio 3-2

4' Marmoush (E), 32' Rabia (E), 40' autogol Fatouh (C), 52' Salah (E), 73' G.Doue (C)

Classifica marcatori

Brahim Diaz 5 gol (Marocco)

Osimhen 4 gol (Nigeria)

Salah 4 gol (Egitto)

Lookman 3 gol (Nigeria)

Diallo 3 gol (Costa d'Avorio)

El Kaabi 3 gol (Marocco)

Mahrez 3 gol (Algeria)

Sinayoko 3 gol (Mali)