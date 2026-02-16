Real e Inghilterra in ansia per Bellingham: il trequartista potrebbe star fuori due mesi

Brutte notizie in casa Real Madrid sul fronte Jude Bellingham. Quello che inizialmente sembrava uno stop di circa quattro settimane rischia di trasformarsi in un’assenza molto più lunga e pesante nel momento decisivo della stagione. Secondo quanto riportato da The Athletic, il centrocampista inglese avrebbe confidato che i tempi di recupero potrebbero estendersi tra le sei e le otto settimane. Se la stima fosse confermata, Bellingham resterebbe fuori per quasi due mesi, saltando una parte cruciale tra campionato e coppe.

Un’assenza che cambierebbe sensibilmente gli equilibri della squadra, considerando il peso specifico dell’ex Borussia Dortmund nello scacchiere madrileno. La sua capacità di incidere in zona gol, unita alla leadership tecnica e caratteriale, lo rende un elemento centrale. La situazione è seguita con grande attenzione anche in Inghilterra: il commissario tecnico Thomas Tuchel monitora da vicino le condizioni del numero 5, soprattutto in vista dei prossimi impegni internazionali e con uno sguardo già proiettato verso il Mondiale. Ogni dettaglio sul recupero verrà valutato con estrema cautela per evitare ricadute.

Al momento non c’è ancora una comunicazione ufficiale definitiva sui tempi, ma l’ipotesi di uno stop più lungo del previsto preoccupa sia Madrid sia l’ambiente della nazionale inglese. Le prossime settimane saranno decisive per capire quando Bellingham potrà tornare in campo.