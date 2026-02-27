"Il PSG pronto per qualsiasi avversario". Nyon accontenta Luis Enrique: percorso ostico

Il Paris Saint-Germain, campione in carica della Champions League, si prepara a un cammino a eliminazione diretta tutt’altro che semplice. Durante la fase a gironi, la squadra francese aveva già affrontato avversari di peso come Atalanta, Barcellona, Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Tottenham, Athletic Bilbao, Sporting e Newcastle, non riuscendo a classificarsi tra le prime otto. Ai playoff, i parigini hanno invece superato il derby francese contro il Monaco con qualche patema di troppo.

Ora, agli ottavi, l’urna di Nyon ha riservato loro il Chelsea, con la possibilità di una rivincita del Mondiale per Club perso la scorsa estate, l’unico trofeo sfuggito a Luis Enrique. Se passeranno il turno, i quarti potrebbero riservare un confronto con il Liverpool, mentre le semifinali vedrebbero i parigini affrontare una tra Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco o Atalanta. Un percorso verso la riconferma tutt'altro che in discesa.

Alla vigilia del sorteggio, Luis Enrique aveva commentato: "Se c’è una squadra che ha avuto il peggior cammino in Champions League, siamo noi. Ma se c’è una squadra pronta per affrontare la fase a eliminazione diretta, è la nostra. Siamo abituati a giocare partite di alto livello contro qualsiasi avversario". Un avvertimento chiaro: il PSG non teme sfide difficili, ma così forse è troppo. Chissà come l'avrà presa il tecnico asturiano...