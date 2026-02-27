Lingard raggiunge Depay: accordo trovato col Corinthians, firmerà fino al 31 dicembre

Il Brasile continua a puntare su nomi di richiamo per aumentare la spettacolarità del campionato, e l’ultima mossa in tal senso porta la firma del Corinthians, che sta per ufficializzare l’arrivo di Jesse Lingard. L’inglese, cresciuto nel settore giovanile del Manchester United, firmerà fino a dicembre 2026, con opzione di rinnovo per un’altra stagione.

Lingard arriva da un’esperienza inedita e lontana dal calcio europeo, all'FC Seoul, dove in 67 presenze ha realizzato 19 gol e 10 assist, mostrando finalmente continuità dopo anni altalenanti tra prestiti e difficoltà a trovare spazio nei Red Devils. Tra i momenti più alti della sua carriera, spicca il Mondiale di Russia 2018 con l’Inghilterra, dove ha disputato sei partite e segnato contro Panama nella goleada per 6-1. Altro passaggio di rilievo la breve ma intensa esperienza al West Ham nel 2021: 16 partite, nove reti e cinque assist.

Nonostante i numeri brillanti, Lingard ha spesso dovuto fare i conti con critiche sulla sua mancanza di continuità, soprattutto nei 14 anni trascorsi al Manchester United (232 partite, 35 gol, 22 assist), periodo in cui ha condiviso il campo anche con Cristiano Ronaldo. "Mi piace essere una persona solare, far sorridere gli altri, ma quando è il momento di lavorare, lavoro al 100 %", ha spiegato recentemente Lingard a SkySports, chiarendo che il suo carattere gioioso non deve essere confuso con leggerezza in campo. Ora il compito sarà adattarsi al calcio sudamericano e al ritmo del Brasileirao, dove ritroverà un vecchio compagno come Memphis Depay. Il tempo dirà se l’ex Manchester United riuscirà a imporsi anche in Sudamerica o se le insidie di una nuova realtà calcistica gli presenteranno una sfida più complessa.